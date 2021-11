KORONAVÍRUS V Japonsku zaznamenali dramatický POKLES pozitívnych: Šokujúce vysvetlenie vedcov!

archívne video

Ešte začiatkom septembra pribúdalo v Japonsku množstvo prípadov s novým koronavírusom. V priebehu dvoch mesiacov sa tam však situácia zmenila a prípady pribúdajú len v desiatkach. Podľa českej cnn.iprima.cz za nedeľu ich bolo napríklad 135, kým na konci letných prázdnin ohlásili za jeden deň až 26-tisíc prípadov. Odborníci sa snažili prísť na to, čo je za týmto dramatickým poklesom.

Podľa nich je najpravdepodobnejšie, že počas ničivej vlny vírus tak zmutoval, že začal hubiť sám seba a teda vymiera. Odborníci tvrdia, že sa vírus môže duplikovať zle a nová verzia je slabšia ako jej predchodca a preto buď zanikne alebo sa medzi ľuďmi horšie šíri.

To sa teda zrejme stalo aj v Japonsku. Vírus na vrchole septembrovej vlny v Japonsku zmutoval tak, že sa replikoval aj s chybami. Nové mutácie tak zrejme stratili schopnosť jednotlivé odlišnosti opraviť a koronavírusy tak začali vymierať pod vplyvom vlastného správania sa.

"Boli sme šokovaní, keď sme na to prišli," povedal pre japonský denník Ituro Inoue z Národného inštitútu pre genetiku. "Mutácia delta je veľmi náklazlivá a obyčajne nedáva ostatným variantám šancu. Lenže vírus hromadne mutoval a myslíme si, že došlo k vzniku pokazeného patogénu, ktorý už nemohol sám seba duplikovať. Preto zrejme počty nakazených prestali rásť a došlo k prirodzenému vyhynutiu vírusu," dodal Inoue.

Podieľ na výraznom zlepšení sa situácie má v Japonsku aj disciplína ľudí, ktorí dodržiavajú opatrenia a vysoká miera zaočkovanosti. No aj napriek tomu sú experti presvedčení, že tak dramatickému úbytku vírusu v populácii by nedošlo, ak by koronavírus nezačal vymierať sám od seba.