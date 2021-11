Klimatický summit v Glasgowe sa skončil prijatím dohody

Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej dosiahnutie dohody oznámil predsedajúcu COP26 Alok Sharma. Na konferencii OSN v Glasgowe sa zúčastnili zástupcovia 196 krajín sveta, ktorí po dvoch týždňoch rokovaní prijali spoločné záverečné vyhlásenie - Glasgowský klimatický pakt. Dohoda bola dosiahnutá napriek poslednej intervencii Číny a Indie a pod ich tlakom sa do glasgowského paktu nedostal záväzok o úplnom zavrhnutí uhlia, ale len o odklone od neho.

Mnoho delegátov vyjadrilo sklamanie i hnev pre tento ústupok voči obom krajinám, ktoré otvorili už dohodnutý text, ale v záujme vyššieho dobra napokon pakt schválilo. Generálny tajomník OSN António Guterres uviedol, že dosiahnuté dohody považuje za nedostatočné. "Výsledok COP26 je kompromisom, ktorý odráža záujmy, rozpory a úroveň politickej vôle (riešiť klimatický problém) v dnešnom svete," napísal na sociálnej sieti Twitteri.

The #COP26 outcome is a compromise, reflecting the interests, contradictions & state of political will in the world today.



It's an important step, but it's not enough.

It's time to go into emergency mode.



The climate battle is the fight of our lives & that fight must be won. pic.twitter.com/NluZWgOJ9p