Dohoda z Glasgowa nezodpovedá podľa Greenpeace stavu klimatickej krízy

Riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková poukazuje na fakt, že hoci Glasgowský klimatický pakt popisuje potrebu zníženia emisií do roku 2030, krajiny majú prísť s aktualizovanými plánmi, ako to dosiahnuť, až v roku 2022. "Dokonca aj do istej miery pozitívna explicitná zmienka o potrebe ukončenia využívania uhlia bola na poslednú chvíľu oslabená zmenou jediného slova. Napriek tomu sa uhlie dostalo do finálneho textu COP-u prvýkrát a aj to je signál, že éra fosílnych palív musí byť minulosťou," upozornila Juríková. V texte paktu oceňuje aj zmienku o ukončení dotácií pre fosílne palivá a zabezpečenie spravodlivej transformácie.

COP26 sa v sobotu (13.11.) skončil prijatím Glasgowského klimatického paktu, ktorého cieľom je obmedziť nebezpečné zvyšovanie teploty na planéte. Dohoda, ktorú prijali zástupcovia 196 krajín sveta zúčastnených na konferencii, bola dosiahnutá napriek poslednej intervencii Číny a Indie a pod ich tlakom sa do glasgowského paktu nedostal záväzok o úplnom zavrhnutí uhlia, ale len o odklone od neho.

Generálny tajomník OSN António Guterres uviedol, že dosiahnuté dohody považuje za nedostatočné. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová zdôraznila, že prísľuby z Glasgowa je potrebné zrealizovať čo najskôr a stanoviť si ďalšie ciele.