Putin a Merkelová opäť hovorili o situácii na hraniciach Bieloruska s EÚ

Ruský prezident v súvislosti s riešením krízy navrhol, aby EÚ znovu nadviazala kontakt s Bieloruskom. "Vladimir Putin sa vyslovil za nadviazanie kontaktov medzi krajinami Európskej únie a Bieloruskom s cieľom vyriešiť daný problém," uvádza sa vo vyjadrení Kremľa.

Putin a Merkelová okrem toho hovorili aj o situácii na Ukrajine, pričom Putin zdôraznil, že Kyjev sa stále častejšie uchyľuje k silovým metódam a nedodržiava minské dohody, pretože používa bezpilotné lietadlá. Putin tiež počas rozhovoru upozornil na "provokačnú aktivitu" armády USA a ďalších krajín NATO v Čiernom mori.

Zdroj: SITA/State Border Committee of the Republic of Belarus via AP/Leonid Shcheglov/BelTA via AP, File

Nemecká kancelárka telefonicky hovorila s Putinom aj v stredu. Vtedy ho vyzvala, aby využil svoj vplyv na Minsk a dopomohol k tomu, že Bielorusko zastaví "neľudské" zneužívanie migrantov. Západné krajiny už mesiace obviňujú bieloruský režim, že ako odvetu za uvalené sankcie posiela migrantov cez poľské hranice do EÚ. Poľsko však týchto migrantov odmieta prijať a výsledkom je, že v okolí hraníc uviazli v mrazivých teplotách tisíce zúfalých ľudí, ktorí sú obkolesení ozbrojenými zložkami oboch krajín. Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko tvrdí, že za túto situáciu si môžu samotné západné krajiny, lebo v dôsledku ich konania ľudia utekajú zo svojej vlasti pred vojnou.