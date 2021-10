V Afganistane to stále vrie: Pri útoku na Taliban zahynuli civilisti! Medzi obeťami je aj dieťa

K útoku došlo v provincii Nangarhár. Podľa miestnej polície bomby vybuchli vo chvíli, keď sa k miestu priblížilo vozidlo Talibanu. Posádka auta vyviazla bez zranení. K zodpovednosti za útok sa bezprostredne nikto neprihlásil, v Nangarháre je však aktívna teroristická skupina Islamský štát (IS), ktorá často podniká útoky proti Talibanu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Shir Shah Hamdard

IS v poslednej dobe vykazuje známky expanzie; útočil na severe, juhu aj v hlavnom meste Kábul. Vyvolalo to pochybnosti o schopnosti Talibanu udržať bezpečnosť a stabilitu v Afganistane, ktorý obsadil po odchode západných armád. IS sa prihlásil aj k minulotýždňovému samovražednému bombovému útoku počas modlitieb v šiitskej mešite v meste Kandahár, ktorý si vyžiadal 47 mŕtvych.