VIDEO Operácia USA, pri ktorej zahynulo desať Afgancov, neporušila zákon

WASHINGTON - Útok amerického bezpilotného lietadla z 29. augusta, pri ktorom zahynulo v Kábule desať členov afganskej rodiny, bol tragickou chybou, avšak táto operácia neporušila žiadne zákony. Uviedol to v stredu po ukončení vyšetrovania generálny inšpektor amerického Pentagónu Sami Said.

"Vyšetrovanie nezistilo žiadne porušenie zákona, a to vrátane vojnového práva. Nepresnosť pri realizácii útoku v kombinácii so zaujatosťou pri vyhodnocovaní údajov a zlyhaním v komunikácii viedli k poľutovaniahodným civilným stratám," uviedol v správe generálporučík Said. Agentúra AFP uviedla, že Afganec Ezmaraj Ahmadi bol americkou rozviedkou nesprávne identifikovaný ako príslušník Islamského štátu, preto jeho biele auto značky Toyota dňa 29. augusta osem hodín sledovala a následne vydala rozkaz na zásah raketou, pričom zahynulo sedem detí a traja dospelí.

Podľa Saida sa nejednalo o trestný čin, ale čin z nedbanlivosti. Dodal, že ľudia priamo zapojení do tejto operácie, ku ktorej došlo v čase evakuácie Američanov a ich afganských spolupracovníkov z Kábulu po tom, čo moc v krajine prezvalo fundamentalistické hnutie Taliban, skutočne verili, že čelia hrozbe teroristického útoku. "Zamýšľaný cieľ leteckého útoku, vozidlo, jeho obsah a pasažieri, boli v tom čase skutočne vyhodnotené ako bezprostredná hrozba pre americké sily," uvádza sa v správe z vyšetrovania.

Ako pripomína AFP, tri dni predtým došlo na kábulskom letisku Hámida Karzaja k samovražednému bombovému útoku, pri ktorom zahynulo 13 amerických vojakov a desiatky Afgancov. Predpokladalo sa, že auto zneškodnené americkým dronom obsahovalo výbušniny rovnako ako vozidlá, ktoré boli použité pri útoku na medzinárodné letisko v Kábule. Po predbežnom vyšetrovaní Pentagón 17. septembra priznal, že išlo o "tragickú chybu" a že pozostalí rodinní príslušníci budú odškodnení.

Said uviedol, že pri americkom útoku z 29. augusta nedošlo iba k individuálnemu zlyhaniu a nemožno z neho preto viniť konkrétne osoby. Za tento útok sa v septembri ospravedlnil aj americký minister obrany Lloyd Austin a za tragickú chybu ho predtým vo svojom vyhlásení označil americký generál Kenneth McKenzie. Pozostalí však považujú ospravedlnenie a priznanie chyby za nedostačujúce a žiadajú osobné ospravedlnenie.