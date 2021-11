Polonahý muž v Osle útočil na ľudí s nožom: VIDEO Polícia útočníka zastrelila

Nórske médiá zverejnili zábery domnelého útočníka s nožom, nahého do pol pása. Polícia najskôr naznačila, že incident si vyžiadal niekoľkých zranených. Neskôr však informovala, že ľahko zranený bol len jeden policajt.

Podľa slov policajného šéfa Egila Jörgena Brekkeho dosiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by incident súvisel s terorizmom.

Man with knife tries to stab people on the streets of Oslo, Norway as he’s screaming «allahu akbar». Stabs police officer and gets shot dead. pic.twitter.com/ifgpE961vH