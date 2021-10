Víchrica Ignatz robí obrovské problémy: Berlín vyhlásil stav núdze, hlásia aj prvú obeť či tornádo!

Víchrica Ignatz robí vrásky na čele viacerým štátom Európy už od noci. Podľa portálu iMeteo.sk má najhoršiu situáciu za sebou už Francúzsko a Nemecko. Vo Francúzsku, najmä na severe krajiny a v okolí hlavného mesta Paríža dosiahla víchrica nárazy vetra o sile až 109 kilometrov za hodinu.

Zdroj: SITA / AP

Až 250-tisíc domácností nemalo ráno elektrinu. Najsilnejšie nárazy vetra boli v oblasti Lamanšského prielivu v meste Fécamp, kde namerali nárazový vietor o rýchlosti až 175 kilometrov za hodinu. Z videí, ktoré kolujú sociálnymi sieťami je zrejmé, že pre ľudí, ktorí sa odvážili vyjsť von, bolo ťažké udržať sa na zemi. Vietor si s nimi robil, čo chcel. V meste Le Havre namerali druhý najsilnejší vietor s rýchlosťou až 150 kilometrov za hodinu.

Následne sa búrka presunula nad Nemecko a Holandsko. Silný vietor bol najmä v nemeckých horách, konkrétne v oblasti vrchu Feldberg, kde meteorológovia namerali vietor s rýchlosťou až 166 kilometrov za hodinu. Okrem toho nepriaznivé počasie spôsobilo aj viaceré problémy v doprave – napríklad, v Bad Godesbergu sa po tom, ako na trať spadol strom, vykoľajil nákladný vlak. Nateraz je vlakové spojenie medzi Kolínom nad Rýnom a Koblenzom prerušené.

Aj keď vlaky boli odklonené, naberajú meškanie. Víchrica sa však nevyhla ani hlavnému mestu Berlín, kde vietor dosiahol rýchlosť zhruba 90 kilometrov za hodinu, hasiči preto neotáľali a vyhlásili tu stav núdze. V mnohých mestských častiach popadali na autá stromy, ktoré sa teraz hasiči snažia odstrániť. V Nemecku evidujú aj prvú obeť víchrice Ignatz, a to v Sasko-Anhaltsku, kde medzi Elendom a Braulage spadol na idúce auto strom.

Zdroj: SITA / AP

Na holandsko-nemeckom pohraničí, v blízkosti mesta Heerenberg, sa objavilo tornádo. Podľa prvotných informácií dosiahlo silu F0.

Búrka sa v súčasnosti nachádza nad Českom, kde sú vydané výstrahy zhruba do 19. hodiny. V hlavnom meste Praha vydali meteorológovia z Českého hydrometeorologického ústavu výstrahy 2. stupňa pred vetrom. Výstrahy druhého stupňa platia pre takmer celý západ krajiny, pre stredné Česko je vydaná výstraha prvého stupňa a pre východ krajiny nie sú vydané žiadne výstrahy. Vietor by u našich západných susedov mal aj v nížinách dosahovať rýchlosť až 100 kilometrov za hodinu.

Zdroj: SITA / AP

Pre hroziace nebezpečenstvo sú už v pohotovosti aj hasiči a záchranári, kompetentní obyvateľov Česka upozorňujú, aby sa pripravili na komplikácie v doprave a možné výpadky elektriny. Už krátko po 15. hodine evidovali České energetické závody už 270-tisíc domácností bez elektriny.

Zdroj: twitter.com / hasiči Praha

Zdroj: twitter.com / hasiči Praha

„Sme v teréné, pracujeme na obnovení dodávky elektriny do domácností. Situáciu nám komplikuje silný nárazový vietor, ktorý láme stromy a konáre. Tie padajú na vedenie, trhajú vodiče, dochádza k poškozeniu izolátorov,“ povedala hovorkyňa společnosti ČEZ Distribuce Soňa Holingerová. V túto chvíľu zasahujú pražskí hasiči pri viac ako 700 výjazdoch. Naopak, hasiči z Hradca Králové riešia okrem popadaných stromov aj strhnuté strechy, ktoré sa snažia zaistiť.

Od rána jsme vyjeli k 2152 událostem v souvislosti se silným větrem. V tuto chvíli jich řešíme více 700.



📸 @HasiciPraha pic.twitter.com/2x10wyrXXO — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) October 21, 2021

Problémy hlásia aj z pražského letiska, kde evidujú "problémy s vykladaním batožiny troch linek, kvôli čomu môže dôjsť k zdržaniu ich odletu". Doteraz najsilnejší nárazový vietor namerali meteorológovia z Českého hydrometeorologického ústavu na Milešovce, kde dosahoval rýchlosť 133 kilometrov za hodinu.

⚠ Evidujeme problémy s vykládkou zavazadel u tří linek a kvůli tomu může dojít ke zdržení jejich odletu. #vitr — Prague Airport (@PragueAirport) October 21, 2021

Víchrica bude zrejme robiť problémy aj v Rakúsku, a to najmä na východe v okolí hlavného mesta Viedne, kde môžu nárazy vetra dosahovať až 90 kilometrov za hodinu.

Slovenska by sa víchrica mala dotknúť len okrajovo, výstrahy prvého stupňa platia najmä na západe Slovenska – a to pre okresy Bratislava, Pezinok, Senec a Dunajská Streda, a to od 14. do 17 hodiny. Pre Starú Ľubovňu, Kežmarok, Poprad, Námestovo, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín meteorológovia vydali výstrahu od 7.00 h do 17.00 h. Výstrahy platia aj pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. "Na horách nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu," tvrdí SHMÚ.