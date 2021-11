Tornádo v Taliansku zabilo muža, ktorý pred ním vybehol z domu

V stredu ráno zachytilo tornádo muža, ktorý v strachu vybehol z domu, aby nezahynul v jeho rozvalinách, avšak aj tak našiel smrť vo veternej smršti vonku, opisuje talianska tlačová agentúra ANSA. Prípad sa stal v juhosicílskom meste Modica.

Huge Tornado hits Several Parts of Italy, 1 Killed.

