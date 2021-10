Hrozivé zistenie o ľadovcoch: Gigantický úbytok napriek tomu, že bolo dosť snehu

"Aj keď je v roku 2021 hlásená najmenšia strata ľadu od roku 2013, žiadne spomalenie úbytku ľadovcov nie je v dohľade. Pokiaľ ide o počasie, v roku 2021 boli splnené podmienky na to, aby si ľadovce trochu odpočinuli. Bohužiaľ v čase klimatickej zmeny ani 'dobrý' rok ľadovcom nestačí," uviedli vedci zameraní na výskum kryosféry. Strata objemu ľadu podľa nich pokračuje, aj keď pomalšie, napriek veľkému množstvu snehu v zime a pomerne chladnému a premenlivému letu.

Despite a "good" year with lots of winter snow and a rainy summer, Swiss #glaciers continue to decline in 2021 according to our data. Less than in the last years, but still 400 million tonnes of ice are lost!



