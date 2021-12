Počet obetí po vyčíňaní tornád v USA vzrástol na 80: Medzi zranenými by sa nemali nachádzať Slováci

"Identifikovali sme 45 pracovníkov, ktorým sa podarilo bezpečne uniknúť z budovy. Ďalšiu osobu sme museli prepraviť do nemocnice vrtuľníkom a zaznamenali sme šesť úmrtí," vyhlásil šéf miestnych hasičov James Whiteford na tlačovej konferencii. Tornáda sa prehnali piatimi štátmi USA v noci z piatka na sobotu a spôsobili masívne škody.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jeff Roberson

Americký prezident Joe Biden v príspevku na sociálnej sieti prisľúbil, že guvernérom zasiahnutých štátov poskytne pomoc, akú potrebujú. "Dnes ráno som dostal informácie o ničivých tornádach naprieč centrálnou časťou USA. Stratiť milovaného človeka v takejto búrke je nepredstaviteľnou tragédiou," uviedol.

Medzi obeťami a zranenými po ničivých tornádach, ktoré v sobotu zasiahli viacero štátov USA, by sa podľa informácií Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR nemali nachádzať žiadni občania SR. Uviedol to hovorca rezortu Juraj Tomaga. "Sme však v kontakte s miestnymi úradmi," doplnil.

Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri & Tennessee hit by deadly tornadoes. #Slovakia 🇸🇰 follows closely development & sends condolences to all hard struck families & 🇺🇸communities that many claim ancestry in Slovakia. I hope town Slovak, #Arkansas is doing well.