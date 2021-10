O Zemanovom zdraví môže informovať iba on sám alebo rodina, tvrdí Mynář

Šéf Senátu minulý týždeň najprv žiadal o poskytnutie uvedených informácií prezidentskú kanceláriu a neskôr aj Ústrednú vojenskú nemocnicu, kde je Zeman hospitalizovaný. Vystrčil v pondelok dostal odpoveď z nemocnice, avšak verejnosť chce o jej obsahu informovať až po porade s právnikmi.

Ako zdôraznil v pondelok Mynář, o Zemanovom zdravotnom stave má právo informovať iba on sám alebo prezidentova rodina. Uviedol, že hospitalizácia hlavy štátu bola vopred plánovaná. Zároveň poprel špekulácie, že Zemana priviezli do nemocnice v bezvedomí. "Keby to tak bolo, mal by na tvári kyslíkovú masku a bol by napojený na prístroje - a to nebol," skonštatoval Mynář.

Zvolanie istanovujúcej schôdze dolnej komory parlamentu

Zároveň informoval, že bol svedkom toho, ako Zeman v prítomnosti predsedu Poslaneckej snemovne Radka Vondráčka podpísal dokumenty o zvolaní ustanovujúcej schôdze dolnej komory parlamentu na 8. novembra. V ČR sa medzičasom začalo verejne špekulovať, či je podpis pod dokumentom pravý. Už v utorok sa má zísť senátna komisia, ktorá bude rokovať o tom, či vyhlásiť Zemana za neschopného zastávať úrad.

Miloš Zeman je v nemocnici od nedele 10. októbra. Podľa jeho ošetrujúceho lekára sú dôvodom hospitalizácie komplikácie súvisiace s jeho chronickými zdravotnými ťažkosťami. Médiá špekulujú, že prezident trpí vážnym ochorením pečene.