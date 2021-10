Rázne riešenie: V Česku urobili prvý krok k tomu, aby prezident Zeman prišiel o právomoci!

"Ústavná komisia sa jednomyseľne uzniesla, že podmienky pre aplikáciu článku 66 sú dané," povedal počas tlačovej konferencie predseda senátnej komisie Zdeněk Hraba. Senát ako celok by mohol hlasovať o odobratí právomocí Zemanovi 5. novembra, teda ešte pred ustanovujúcou schôdzou Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky (PS PČR), ktorá sa začne 8. novembra.

Předseda Stálé komise pro Ústavu a parlamentní procedury Zdeněk Hraba potvrzuje, že v Senátu pokračují kroky ke zbaveni prezidenta M. Zemana důležitých pravomocí. Senát by měl podle jeho slov hlasovat o tomto zbaveni 5/11. Následně bude hlasovat sněmovna. Kdy, to není jasné. pic.twitter.com/tbcpIKI5cL

Na to, aby prezidentovi boli odobraté právomoci, je podľa českej ústavy nutný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov a senátorov. Odobratie právomocí hlave štátu však neznamená odvolanie prezidenta, pripomína iDNES.cz.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Článok 66 sa venuje najmä preneseniu prezidentských právomocí na iných ústavných činiteľov v situácii, že sa "uvoľní" funkcia prezidenta a nová hlava štátu buď ešte nebola zvolená, alebo ešte nezložila sľub. Podľa znenia článku by sa prezidentské právomoci rozdelili medzi ďalších najvyšších ústavných činiteľov. Predsedu vlády by namiesto prezidenta vymenoval predseda PS PČR.

Celá ta situace, která tu vznikla, je neadekvátní a nepřijatelná aktivita kancléře Mynáře, proto by bylo nejlepší, kdyby okamžitě rezignoval ze své funkce. To, co předvedl, je absolutně nepřijatelné.