Napätie okolo českého prezidenta sa stupňuje! Babišova výzva kancelárovi: Neprijateľné, mal by odstúpiť

PRAHA - Aktivity hradného kancelára Vratislava Mynářa sa musia skončiť jeho rezignáciou, pretože sú hlavným problémom súčasného diania okolo zdravotného stavu prezidenta Miloša Zemana. V rozhovore pre portál iDNES.cz to povedal český premiér Andrej Babiš.

"Celá situácia, ktorá tu vznikla, je neadekvátnou a neprijateľnou aktivitou kancelára Mynářa. Preto by bolo najlepšie, keby okamžite rezignoval zo svojej funkcie. To, čo predviedol, je absolútne neprijateľné," uviedol Babiš pre iDNES.cz.

Predseda českej vlády doplnil, že ak Mynář neodíde sám, Babiš vykoná prípadné personálne zmeny. Takúto právomoc by získal po aktivácii článku 66 Ústavy ČR. O tomto variante sa hovorí v súvislosti s názorom pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN), podľa ktorej hospitalizovaný Miloš Zeman "nie je schopný vykonávať pracovné povinnosti". Článok 66 sa venuje najmä preneseniu prezidentských právomocí na iných ústavných činiteľov v situácii, že sa "uvoľní" funkcia prezidenta a nová hlava štátu buď ešte nebola zvolená, alebo ešte nezložila sľub.

Vratislav Mynář sa do pozornosti českých médií, ale aj politikov dostal po tom, ako vo štvrtok priviedol predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Radka Vondráčka k prezidentovi Zemanovi do nemocnice bez vedomia ošetrujúceho lekára na JIS. Mynář navyše už niekoľko dní tvrdí, že o Zemanovom zdravotnom stave má právo informovať iba on sám alebo prezidentova rodina.