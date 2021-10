MIMORIADNA správa z nemocnice: Prezident Zeman nie je schopný pracovať! Zbavia ho právomocí?

PRAHA - Prezident Miloš Zeman teraz zo zdravotných dôvodov nie je schopný vykonávať žiadne pracovné povinnosti. Dlhodobá prognóza jeho zdravotného stavu je krajne neistá. Predsedovi Senátu Milošovi Vystrčilovi (ODS) to napísala Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN), v ktorej starostlivosti je prezident od 10. októbra. Vedenie Senátu sa v utorok stretne s predsedami strán zastúpených v novozvolenej Poslaneckej snemovni, aby prebrali postup pri dočasnom prevode právomocí prezidenta po dobu Zemanovej indispozície. Hrad informácie zatiaľ nekomentoval.

O stanovisku vojenskej nemocnice k Zemanovmu stavu bol už v stredu 13. októbra ráno informovaný vedúci prezidentskej kancelárie Vratislav Mynář, ktorý tieto informácie dostal aj písomne, uviedol ďalej Vystrčil. Napriek tomu o deň neskôr Mynář sprostredkoval v nemocničnej izbe stretnutie Zemana s predsedom Snemovne Radkom Vondráčkom (ANO), ktorý sa o kondícii prezidenta vyjadroval pozitívne a povedal, že Zeman je schopný vykonávať svoj úrad. Mynář ani v pondelok k zdravotnému stavu prezidenta nič neoznámil s tým, že to jeho kancelária nemôže urobiť bez Zemanovho súhlasu. Ešte pred tlačovou konferenciou šéf Senátu označil Vystrčilovo správanie za pokrytectvo a mediálnu hru, ktorej cieľom je zbaviť Zemana jeho právomocí.

💬Projev vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře při tiskovém briefingu:https://t.co/by16ateDpm pic.twitter.com/QcseDfUJ6h — Pražský hrad - Kancelář prezidenta republiky (@HradOfficial) October 18, 2021

O informácie týkajúce sa Zemanovej schopnosti vykonávať úrad požiadal Vystrčil nemocnicu potom, čo ich nedostal z Hradu. "Podľa názoru Ústrednej vojenskej nemocnice nie je Miloš Zeman, prezident republiky, v súčasnosti zo zdravotných dôvodov schopný vykonávať žiadne pracovné povinnosti," vyhlásil Vystrčil. Podľa ÚVN je vzhľadom na charakter Zemanovho základného ochorenia dlhodobá prognóza zdravotného stavu "hodnotená ako krajne neistá". "A tým aj možnosť návratu k výkonu pracovných povinností v nasledujúcich týždňoch je hodnotená ako málo pravdepodobná," dodal Vystrčil s odkazom na vyjadrenie riaditeľa nemocnice a prezidentovho ošetrujúceho lekára Miroslava Zavorala.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Zástupcovia senátorských klubov kvôli vážnemu zdravotnému stavu Zemana nevidia inú možnosť ako previesť prezidentské právomoci na premiéra a predsedu Snemovne. "Iná možnosť bohužiaľ neprichádza do úvahy, než že sa musíme baviť o tom, kedy a ako aktivujeme článok 66 ústavy," povedal Vystrčil.

Babiš je prekvapený

Jeho slová potvrdil aj emeritný sudca Ústavného súdu Stanislav Balík, podľa neho sú to "veľmi závažné dôvody". "Úplne evidentne sa ukazuje, že nie je schopný (Zeman) sa venovať výkonu svojich funkcií, takže aktivácia je úplne namieste," povedal Balík večer v Českej televízii.

Článok 66 ústavy rieši situáciu, keď sa krajina ocitne bez prezidenta, prípadne prezident nie je schopný vykonávať úrad a uznesú na tom obe komory Parlamentu. Časť právomocí hlavy štátu si rozdelia premiér a predseda Snemovne. Súčasnej Snemovni vrátane jej predsedu Vondráčka vyprší funkčné obdobie vo štvrtok. Vondráček povedal, že o prevode právomocí by mala rozhodnúť prípadne až nová Snemovňa, ktorá sa prvýkrát zíde 8. novembra.

Predsedu dosluhujúcej vlády Andreja Babiša (ANO) informácie nemocnice o Zemanovom stave prekvapili, nie je to podľa neho dobrá správa. Je pripravený rokovať o ďalšom postupe s ďalšími najvyššími ústavnými činiteľmi, Senátom i so zástupcami novo sa formujúcej vládnej koalície Spolu s Pirátmi a STAN. "Zatiaľ nie som schopný povedať, čo sa stane," povedal Babiš v Rádiožurnále bezprostredne potom, čo si počul Vystrčilovo vystúpenie.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Nejde o odvolanie

Babišov možný nástupca v premiérskom kresle, šéf ODS a líder koalície Spolu Petr Fiala považuje správu o neschopnosti prezidenta plniť pracovné povinnosti za veľmi závažnú. Je potrebné hľadať zhodu na ďalšom postupe naprieč politickým spektrom, povedal ČTK. Predsedníčka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová súdi, že ak prezident nie je a asi ani nebude schopný vykonávať svoje právomoci, je potrebné ich rozdeliť medzi iných ústavných činiteľov.

Zdroj: TASR/AP Photo/Darko Bandic

Hnutie SPD bude chcieť vidieť celé oznámenie nemocnice o stave prezidenta, posúdiť ho celé a zistiť, o akom časovom horizonte správa hovorí. Podpredseda Senátu Jiří Růžička z klubu Starostov zdôraznil, že prevod prezidentských právomocí neznamená odvolanie Zemana z funkcie hlavy štátu.

Zeman bol prevezený minulú nedeľu, deň po voľbách, na oddelenie intenzívnej medicíny ÚVN. Zavoral ten istý deň zdôvodnil hospitalizáciu prezidenta komplikáciami, ktoré sprevádzajú jeho chronické ochorenie. Presnú diagnózu médiám neoznámil, pretože na to nemal Zemanov súhlas. Médiá priniesli informácie, že má prezident vážne problémy s pečeňou. Akou chorobou Zeman trpí, neuviedla nemocnice ani v liste Vystrčilovi, ktorý zdôraznil, že o to ani nežiadal.

Ťažko obhájiteľný postup

Politici tvoriacej sa vládnej koalície kritizovali správanie prezidentskej kancelárie a jej šéfa Mynářa, považujú ich za pohŕdanie občanmi a ukážku devastácie úradu prezidenta. Za neuveriteľné považujú aj to, že hradný kancelár pozval k prezidentovi do nemocničnej izby Vondráčka kvôli podpisu rozhodnutia o zasadnutí Snemovne, aj keď mal k dispozícii správu lekárov o tom, že Zeman nie je schopný plniť svoje pracovné povinnosti.

Trvá to skoro 18 minut, přesto považuji za správné nabídnout tiskovou konferenci v plném rozsahu.



Senát PČR : Videozáznam: Tiskový briefing předsedy Senátu Miloše Vystrčila k dopisu Ústřední vojenské nemocnice https://t.co/aNhMnPR6Cm — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) October 18, 2021

Za ťažko obhájiteľný považuje postup kancelárie aj ústavný právnik Jan Kysela. Obsah rozhodnutia je menej závadný, pretože len stanovuje to, čo by sa rovnako stalo, uviedol. Zasadnutia novozvolených poslancov zvoláva prezident, ak tak neurobí, zídu sa 30. deň po voľbách. To vychádza na 8. novembra, na kedy zvolal zasadnutie komory Zeman.

Informácie o Zemanovom vážnom zdravotnom stave prichádzajú krátko po voľbách, po ktorých hrá prezident republiky významnú úlohu. Po ustanovujúcej schôdzi Snemovne prijíma demisiu dosluhujúcej vlády. Poveruje premiéra a ministrov, aby riadili svoje úrady do doby, než vznikne nový kabinet. Má dva pokusy vymenovať podľa svojho uváženia nového predsedu vlády, ak žiadny z nich nie je úspešný a vláda nezíska dôveru Snemovne, ďalší pokus má predseda Snemovne.