Akoby vyčíňal zloduch z bondovky: Diplomati z USA v Kolumbii majú záhadnú chorobu

BOGOTA - Znie to ako plán bondovského zloducha. Zamestnanci amerických ambasád už roky trpia záhadnou chorobou, pravdepodobne prenášanou rádiovými vlnami. Teraz sa objavili nové prípady.

Na americkej ambasáde v kolumbijskom hlavnom meste Bogota sa objavili nové prípady takzvaného havanského syndrómu. Kolumbijský prezident Ivan Duque potvrdil zodpovedajúcu správu vo Wall Street Journal. „Samozrejme, že sme si vedomí tejto situácie, ale rád by som to nechal na amerických úradoch, ktoré vedú vlastné vyšetrovanie, pretože ide o ich vlastný personál,“ povedal na návšteve v New Yorku.

Podľa denníka Wall Street Journal sa u najmenej piatich rodín spojených s ambasádou v Kolumbii objavili príznaky záhadnej choroby. Zastúpenie USA v Bogote je jedným z najväčších na svete. Okrem profesionálnych diplomatov a zamestnancov v nej sídli aj množstvo agentov tajných služieb a úradníci z agentúry pre kontrolu liečiv.

Prvé prípady na Kube pred piatimi rokmi

Prvé prípady „havanského syndrómu“ sa objavili v roku 2016 medzi diplomatmi v kubánskom hlavnom meste. Desiatky kanadských a amerických diplomatov a ich rodiny na Kube trpeli zdravotnými problémami, ako sú ospalosť, únava a bolesti hlavy, ako aj problémami so sluchom a zrakom. Táto záležitosť vyšla najavo až o rok neskôr, keď vtedajší americký prezident Donald Trump v reakcii na incidenty odvolal väčšinu svojich diplomatov z Havany.

Zdroj: Getty Images

Neskôr pribudli prípady v Číne, Rusku a USA. Vlani v júli časopis The New Yorker písal o viac ako dvadsiatich prípadoch vo Viedni. Hovorilo sa o prípadoch medzi americkými diplomatmi v Berlíne. Štátny kriminálny úrad medzitým vyšetruje nebezpečné ublíženie na zdraví.

Cielená energia z rádiových vĺn

Podľa správy americkej Národnej akadémie vied je najpravdepodobnejšou príčinou symptómov „cielená energia z rádiových vĺn“. Podľa USA za tým môže byť Rusko.

Americký prezident Joe Biden v piatok podpísal zákon o poskytovaní finančnej podpory obetiam záhadnej choroby. Havanský zákon poskytuje finančné odškodnenie zamestnancom ministerstva zahraničných vecí a CIA, ktorí utrpeli poranenie mozgu.