Pikantné odhalenie! FOTO Putin si najal na Trumpa sexbombu Dariu, mala ho rozptyľovať

Bola to amatérska tanečnica salsy, ktorú priniesol ruský prezident Vladimir Putin, aby rozptýlil Donalda Trumpa počas stretnutia G20 v roku 2019, píše Daily Mail. Tridsaťšesťročná Daria Boyarskaya bola poverená účasťou na stretnutí svetových lídrov v japonskej Osake, ale Putin ju údajne nenajal pre jej jazykové schopnosti.

Zdroj: YouTube/ VOA News

Namiesto toho dúfal, že dlhonohá brunetka bude slúžiť ako rozptýlenie počas jeho rozhovoru so 45. prezidentom, uvádza vo svojej pripravovanej knihe bývalá tlačová tajomníčka Bieleho domu Stephanie Grishamová.

Zdroj: YouTube/ VOA News

Boyarskaya bola počas stretnutia odfotená so svetovými lídrami v modrom oblečení so spustenými vlasmi. Podľa denníka The New York Times bola expertke administratívy Fione Hillovej prítomnosť dvojjazyčnej krásky podozrivá.

Zdroj: Profimedia

"Keď sa stretnutie začalo, Fiona Hill sa ku mne naklonila a spýtala sa ma, či som si všimla Putinovu prekladateľku, ktorá bola veľmi atraktívnou brunetkou s dlhými vlasmi, peknou tvárou a nádhernou postavou," napísal Grishamová. "Potom mi povedala, že má podozrenie, že žena bola vybraná Putinom, aby odvrátila pozornosť nášho prezidenta."

Boyarskaya podľa svojich sociálnych médií pravidelne pracuje v Parlamentnom zhromaždení OBSE a na ministerstve zahraničných vecí. Verí sa, že aspoň čiastočne žije vo Viedni, kde sídli zhromaždenie.

Zdroj: Profimedia

Na stretnutie si kráska, ktorá sa prezentuje sporo odetými fotografiami, dala menej vyzývavý outfit. Na iných fotkách pózuje v korálkových šatách, ktoré vyžadujú len málo predstavivosti. na ďalších záberoch zas má kožené šaty krátkeho strihu, okolo krku zlaté reťaze a na červeno nalakované nechty.

Zdroj: Profimedia

Putinov hovorca Dmitrij Peskov na túto správu reagoval a odmietol akúkoľvek úlohu Putina pri výbere Boyarskayovej ako tajnej zbrane.

Zdroj: Profimedia

"Tlmočníkov zabezpečuje ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť prezidentskej administratívy," uviedol Peskov. "Putin sám nie je zapojený do tohto procesu."

Zdroj: Profimedia

V skutočnosti to nebolo prvýkrát, čo Putin použil Boyarskayovú na preklad na stretnutí s americkým prezidentom. Pred rozhovormi Trump-Putin v Japonsku bola tá istá tlmočníčka nasadená v roku 2016 na stretnutí Putina a vtedajšieho prezidenta USA Baracka Obamu v čínskom Chang-čou.