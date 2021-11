Americký diplomat spôsobil nehodu a ukryl sa na vojenskej základni

Diplomat, ktorého totožnosť nie je známa, v stredu podvečer pri prechádzaní do iného jazdného pruhu narazil zozadu do vozidla taxislužby.

Vinník z miesta nehody v centre Soulu ušiel, ale taxikár sledoval jeho auto až k vstupu do neďalekého areálu vojenskej základne USA v soulskej štvrti Jongsan. Vozidlo ešte pri bráne dostihla hliadka juhokórejskej polície, ktorá sa snažila diplomata identifikovať. Ten však spolu so svojimi troma spolucestujúcimi odmietol s policajtmi spolupracovať: nepodrobil sa dychovej skúške a dokonca ani neotvoril okno na svojom aute, s ktorým následne vošiel do areálu základne.

Komplex Jongsan je pre policajtov neprístupný a podozrivý muž má navyše diplomatickú imunitu, pripomína Jonhap. Polícia podľa vlastného vyjadrenia požiadala vo štvrtok americkú ambasádu o spoluprácu pri vyšetrovaní celého prípadu. Bezprostredne nebolo známe, či už veľvyslanectvo na žiadosť reagovalo.