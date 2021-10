Plodné rozhovory USA a Ruska v Ženeve: Hlavnou témou bolo obmedzenie zbrojenia

Námestníčka amerického ministra zahraničných vecí Wendy Shermanová a jej ruský kolega Sergej Riabkov spolu rokovali takmer celý deň. Obe strany oznámili, že v diskusiách o obmedzení zbrojenia budú ešte pokračovať.

V spoločnom oznámení po rozhovoroch americké aj ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedli, že obe delegácie sa dohodli na vytvorení dvoch pracovných skupín, pričom jedna z nich sa bude zaoberať opatreniami na obmedzenie zbrojenia v budúcnosti. "Delegácie sa ďalej dohodli, že obe pracovné skupiny sa začnú stretávať, potom bude nasledovať tretie celkové stretnutie," uvádza sa v oznámení.

Riabkov povedal, že obe strany diskutovali o "celej škále záležitostí" súvisiacich so strategickou stabilitou a kontrolou zbraní. "Napriek existujúcim názorových rozdielom - a je ich veľa - si želáme a sme ochotní pohnúť sa v tomto procese dopredu," citovali Riabkova ruské tlačové agentúry. "Je to pomalý proces. Ale už aj ten je dobrý," povedal.

Today I led a U.S. interagency delegation to continue the Strategic Stability Dialogue with the Russian Federation. We issued a joint statement on our agreement to form two expert working groups: https://t.co/BZv41kiwk2