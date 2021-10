Pre krajiny V4 je dôležitá prosperita, stabilita a bezpečnosť Egypta, tvrdí Heger

2. summit predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky v Budapešti

Zdroj: TASR/AP (Szilard Koszticsak/MTI via AP)

BUDAPEŠŤ- Je dôležité, aby bola v Egypte prítomná trvalo udržateľná prosperita, ako aj bezpečnosť a stabilita krajiny a širšieho regiónu, pretože to úzko súvisí so stabilitou a prosperitou krajín strednej a východnej Európy. V utorok to v Budapešti po druhom samite predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4) s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím vyhlásil predseda vlády SR Eduard Heger.