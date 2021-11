Štát podľa ministra Doležala nemá na to, aby obnovil hlavnú železničnú stanicu v Bratislave

Andrej Doležal

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Štát nemá na to, aby sám zrekonštruoval hlavnú železničnú stanicu v Bratislave. Na verejnej diskusii, ktorá zavŕšila dvojdňovú konferenciu o budúcnosti automobilovej dopravy v hlavnom meste, to v stredu vyhlásil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Riešenie vidí v súkromnom investorovi. Hlavná stanica sa preto podľa neho musí zrekonštruovať ako zóna aj so svojím okolím, aby to malo komerčný zmysel.