Zeman rokoval s Babišom: Hospitalizácia! Prezidenta previezli do nemocnice, vyjadrenie lekára!

PRAHA - Českého prezidenta Miloša Zemana odviezla v nedeľu krátko popoludní zo zámku v Lánoch sanitka do Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN). Pred jednou hodinou dorazil do nemocnice a na záberoch bolo vidieť, že nie je pri vedomí. Pri vykladaní zo sanitky mu podopierali hlavu a mal zatvorené oči, informuje český spravodajský server Novinky.cz.

Do nemocnice následne prišla aj Zemanova manželka Ivana a dcéra Kateřina. Prezidenta odviezla záchranka krátko po jeho schôdzke s úradujúcim českým premiérom Andrejom Babišom. Zemanov hovorca Jiří Ovčáček uviedol, že Zeman na základe odporučenia ošetrujúceho lekára vyslovil súhlas s hospitalizáciou v ÚVN. Podľa zdrojov serverov iRozhlas a Českej televízie ide o plánovanú hospitalizáciu. Serveru Novinky.cz sa doposiaľ k zdravotnému stavu hlavy štátu nevyjadril premiér Babiš, ktorý sa so Zemanom dopoludnia stretol.

Sanitku sprevádzalo niekoľko vozidiel ochrannej služby

Pracovníci nemocnice na mieste sanitku obklopili zástenami pred čakajúcimi novinármi. Ambulancia s prezidentom odišla z lánského zámku okolo poludnia krátko po odchode premiéra Andreja Babiša (ANO), ktorý sa predtým so Zemanom zišiel. Sanitku označenú názvom "mobilná jednotka intenzívnej starostlivosti ÚVN" sprevádzalo niekoľko vozidiel ochrannej služby. Podľa Hradu je prezident v posledných dvoch týždňoch chorý, hlasoval kvôli tomu vo voľbách do snemovne priamo v Lánoch a na odporúčanie Zavorala zrušil aj dnešná účasť v debate CNN Prima News.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Ovčáček dnes na Twitteri zároveň požiadal o citlivý prístup k prezidentovej hospitalizácii. "Každý môžeme ochorieť, potom má byť na prvom mieste ľudskosť, priania skorého uzdravenia. K tomu nás vedie viera i svedomie," uviedol hovorca.

Komplikácie pri liečbe

Český prezident Miloš Zeman bol v nedeľu hospitalizovaný kvôli komplikáciám pri liečbe. Je v starostlivosti odborníkov a lekári poznajú jeho diagnózu, nemajú však súhlas s jej zverejnením, povedal na tlačovom brífingu v Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN) Zemanov ošetrujúci lekár Miroslav Zavoral. Informuje o tom český spravodajský server iDnes.cz.

"Prezident bol hospitalizovaný na moje odporučenie. Poznáme jeho diagnózu, ale nemám súhlas so zverejnením," ukončil Zavoral, ktorý je riaditeľom ÚVN, krátky brífing. Predtým uviedol, že Zeman je momentálne hospitalizovaný na oddelení intenzívnej medicíny. Stav prezidenta tak zostáva naďalej nejasný, konštatuje server Novinky.cz. Podľa médií však dôvodom hospitalizácie mala byť tekutina v brušnej dutine, ktorá má súvisieť s problémami s pečeňou, píšu Novinky.cz.

O jeho zdravotnom stave sa vedú špekulácie

O Zemanovom zdravotnom stave médiá a politici špekulujú už niekoľko dní. V septembri strávil osem nocí v ÚVN, podľa Pražského hradu išlo o rekondičný pobyt, pri ktorom prezident podstúpil niekoľko vyšetrení a infúzie. Odvtedy je Zeman v Lánoch.

Pražský hrad v posledných dňoch opakovane odmietal tvrdenie, že prezident má vážne zdravotné ťažkosti. Hovorca Hradu Jiří Ovčáček v piatok Rádiu Z povedal, že Zeman je 14 dní chorý. "Pán prezident musí nabrať sily, musíme si uvedomiť, že pán prezident má 77 rokov, to už je vek staroby a to sa jednoducho musia niektoré neduhy objaviť," povedal.

Súčasný stav podľa neho Zemana nijako neobmedzuje vo výkone jeho ústavných právomocí a prezident je pripravený prispieť k zostaveniu vlády. K Zemanovi pravidelne jazdí Zavoral, ktorého špecializáciou je gastroenterológia. Špekulácie o vážnom stave prezidenta Ovčáček v piatok označil za fámy a dezinformácie. Bližšie informácie o zdravotných komplikáciách hovorca nezverejnil.

Babiš nedostal od Zemana poverenie na zostavenie vlády

Český premiér Andrej Babiš nedostal na zámku v Lánoch od Miloša Zemana poverenie na rokovania o zostavení novej vlády. S odvolaním sa na hovorcu Pražského hradu Jiřího Ovčáčka o tom informoval v nedeľu server Lidovky.cz. "Áno, môžem to potvrdiť. O tom by sme informovali štandardnou cestou," napísal podľa serveru Lidovky.cz Ovčáček.

Ľudia majú podľa politikov právo vedieť, či je Zeman schopný vykonávať úrad

Viacero politikov v ČR sa zhoduje, že českí občania majú právo vedieť, či je prezident Miloš Zeman, ktorého v nedeľu popoludní previezla sanitka do Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v bezvládnom stave, schopný vykonávať svoje ústavné povinnosti. Informoval o tom spravodajský portál iDNES.cz. Senátor Tomáš Czernin uviedol, že diagnóza prezidenta nie je podstatná a Zeman má právo na súkromie. Od ošetrujúceho lekára by ale očakával, že oznámi, nakoľko a či vôbec je prezident schopný zastávať svoj verejný úrad.

S týmto názorom súhlasí aj bývalý český poslanec Miroslav Kalousek. "Ako občan nemusím poznať diagnózu prezidenta republiky. Mám ale právo na informáciu, či je schopný vykonať svoju právomoc vymenovať vládu, nech už je jeho diagnóza akákoľvek," zdôraznil exminister financií. Predseda českého Senátu Miloš Vystrčil je podľa vlastných slov rád, že je známe, ako prezidentovi pomôcť, a poprial mu, aby sa čo najskôr uzdravil. "Inak mi to (množstvo informácií o prezidentovom zdravotnom stave) pripadá trochu málo, to však nie je vec riaditeľa ÚVN, ale Kancelárie prezidenta republiky," podotkol v Českej televízii.

Kancelária Hradu má podľa neho podať základné informácie takého typu, podľa ktorých by bolo jasné, či je prezident schopný vykonávať základné ústavné funkcie, ktoré mu z jeho pozície prináležia.

Zdravotný stav prezidenta je vážny

Advokát Petr Suchomel v súvislosti so Zemanovým zdravotným stavom podotkol, že spôsobilosť sa vzťahuje k úkonom, ktoré prezident má vykonať, ale nerobí tak, a to buď s neprimeraným odkladom alebo opakovane. Vyjadril zároveň názor, že "žiadna takáto situácia zatiaľ nenastala a nemusí nastať ani do mesiaca". Podľa serveru iDNES.cz sa však bezprostredne po voľbách očakáva, že prezident vstúpi do politického diania a vymenuje nového premiéra. Okrem toho by mal po voľbách Zeman zvolať rokovanie novej českej Poslaneckej snemovne.

Prezident Českej lekárskej komory (ČLK) Milan Kubek v Českej televízii uviedol, že je nepochybné, že zdravotný stav prezidenta je vážny, a je legitímne právo občanov vedieť, či bude schopný vykonávať svoj úrad. "Chcel by som mu odporučiť, ak si to môžem dovoliť, aby povolil svojim ošetrujúcim lekárom podávať informácie o jeho zdravotnom stave," dodal. Pripomenul, že v súčasnej povolebnej situácii je prezidentova úloha nezastupiteľná. "Súhrnná pravdivá informácia by mohla stopnúť nedôstojné špekulácie, ktoré pána prezidenta poškodzujú," povedal Kubek.