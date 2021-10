Je šanca, aby novú vládu zostavil Babiš? Analytik v tom má jasno!

Ako priblížil, Babiš a jeho hnutie ANO by potrebovali získať väčšinu, ktorá by ho v novej Poslaneckej snemovni podporila. Tú však v tejto chvíli nemá. Jediného potenciálneho partnera by mohol mať podľa analytika v podobe strany Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru, s ktorým si ale väčšinu nezabezpečí. Preto potrebuje získať niekoho ďalšieho.

"To môže dosiahnuť jedine tak, že presvedčí ODS (z koalície Spolu), aby s ním išla do vlády," poznamenal Kopeček. To je však podľa neho veľmi nepravdepodobné "v stave, keď sa dve koalície (Spolu a PirátiSTAN) už fakticky dohodli, že zostavia vládu". "Neviem si predstaviť, čo by bol Andrej Babiš schopný ponúknuť, aby to bolo pre ODS atraktívne," povedal Kopeček s tým, že premiér v tejto chvíli nemá "nijakú páku ani z hľadiska pozičných postov, programu a už vôbec nie z hľadiska prijateľnosti svojej osoby".

Víťazom českých parlamentných volieb, ktoré sa konali v piatok a sobotu (8. – 9. 10.), sa stala koalícia SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) so ziskom 27,79 percenta hlasov a 71 mandátov v Poslaneckej snemovni. Ako druhé skončilo ANO premiéra Andreja Babiša, ktoré získalo 27,12 percenta hlasov (72 mandátov). Tretia skončila liberálna koalícia Piráti a Starostovia (PirátiSTAN) so ziskom 15,62 percenta hlasov (37 mandátov) a štvrtá strana Sloboda a priama demokracia (SPD), ktorá získala 9,56 percenta hlasov (20 mandátov). Volebná účasť dosiahla 65,43 percenta.