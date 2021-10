USA oznámili počet svojich jadrových hlavíc: Trump dal tieto údaje utajiť

Od fiškálneho roku 1994 do roku 2020 (v USA sa začína 1. októbra) Washington demontoval 11.683 jadrových hlavíc. Arzenál v podobe 3750 aktívnych i neaktívnych jadrových hlavíc k 30. septembru 2020 predstavuje približne 88-percentné zníženie arzenálu z maxima 31.255 hlavíc na konci fiškálneho roku 1967 a približne 83-percentné zníženie (22.217) v porovnaní s koncom roku 1989, uvádza sa v materiáli amerického rezortu diplomacie. Súčasný arzenál jadrových hlavíc Spojených štátov je teda najmenší od roku 1967, keď mali USA - v čase studenej vojny s Ruskom - k dispozícii 31.255 jadrových hlavíc.

US State Department publishes the number of nuclear warheads the country stockpiles for the first time in four years, after former president Trump placed a blackout on the data



It’s 3,750 active and inactive nuclear warheads pic.twitter.com/BlcB6TVKrh