Trump podal žalobu: Chce zabrániť zverejneniu písomností o útoku na Kapitol

Ako informovala agentúra AP, Trump svojou súdnou žalobou napadol rozhodnutie svojho nástupcu v Bielom dome, prezidenta USA Joea Bidena, ktorý odobril zverejnenie dokumentov týkajúcich sa týchto bezprecedentných udalostí v novodobých dejinách Spojených štátov. Trump tomu chce zabrániť a vo svojej žalobe podanej na súd pre dištrikt Columbia tvrdí, že na materiály, ktoré žiada kongresová komisia, sa vzťahuje právna doktrína známa ako výsada výkonnej moci, ktorá chráni dôvernosť niektorých komunikátov medzi predstaviteľmi Bieleho domu.

Agentúra Reuters dodala, že touto žalobou sa Trump domáha vydania predbežného opatrenia proti žiadosti výboru o poskytnutie materiálov súvisiacich s udalosťami zo 6. januára. Mnoho právnych expertov podľa agentúry Reuters uviedlo, že Trump ako bývalý prezident nemôže zákonne využívať výsady výkonných predstaviteľov na blokovanie predvolaní vydaných parlamentným výborom.

Výbor pre vyšetrovanie udalostí zo 6. januára sa chce v rámci svojho vyšetrovania dostať k dokumentom, ktoré by pomohli ozrejmiť, ako dav Trumpových stúpencov v daný deň zaútočil na budovu Kapitolu vo Washingtone v snahe zastaviť potvrdenie Bidenovho víťazstva v prezidentských voľbách.

Dve série predvolaní

Výbor skúmajúci útok na Kapitol doposiaľ vydal dve série predvolaní na svedecké výpovede: zameral sa na plánovačov zhromaždenia, ktoré prerástlo do útoku na Kongres, a niekdajších spolupracovníkov Trumpa a predstaviteľov jeho vlády. Medzi predvolanými osobami bol aj Trumpov politický stratég Steve Bannon, ktorý však odmietol poskytnúť svoje svedectvo, kým súd alebo rokovania s vyšetrovacím výborom nevyriešenia Trumpovo uplatnenie výsady výkonnej moci, dodal Reuters.

V reakcii na to osobitný výbor minulý týždeň oznámil, že formálne požiada americké ministerstvo spravodlivosti, aby vznieslo obvinenie voči Bannonovi za jeho vyhýbanie sa predvolaniam. Začiatkom októbra prezident Biden poveril Národný archív - vládnu agentúru, ktorá uchováva aj záznamy z Trumpovho prezidentského obdobia -, aby odovzdal prvú časť dokumentov požadovaných výborom.

Vytvorenie osobitného výboru na vyšetrovanie útoku na budovu Kapitolu vo Washingtone schválila Snemovňa reprezentantov Kongresu Spojených štátov začiatkom júla. Cieľom jej činnosti je preskúmať úlohu exprezidenta Trumpa pri nepokojoch, účasť pravicových skupín a možné zlyhania v oblasti bezpečnostných opatrení, ktoré stovkám ľudí umožnili vniknúť do priestorov Kapitolu a ohrozovať zákonodarcov oboch komôr Kongresu. V súvislosti s nepokojmi v Kapitole zadržali takmer 600 ľudí.

Trump vypovedal v kauze údajného útoku svojej ochranky na skupinu demonštrantov

Bývalý prezident USA Donald Trump v pondelok vypovedal pod prísahou v rámci civilného súdneho procesu, ktorý iniciovala skupina demonštrantov tvrdiaca, že ich v roku 2015 v New Yorku napadli Trumpovi ochrankári. Právnik poškodených, Benjamin Dictor, na tlačovej konferencii informoval, že Trump vypovedal prostredníctvom videokonferencie z budovy Trump Tower v centre Manhattanu.

"Prezident bol presne taký, ako by ste čakali," uviedol Dictor s tým, že Trump sa správal i odpovedal na otázky v obvyklom štýle, ako sa to od neho aj dalo čakať. Podanie svedectva prostredíctvom videokonferencie Trumpovi minulý týždeň nariadila sudkyňa najvyššieho súdu v New Yorku Doris Gonzalezová. Skupina protestujúcich podala svoju žalobu ešte v roku 2015, pričom tvrdili, že Trumpova ochranka na nich zaútočila, keď v septembri toho istého roku demonštrovali pred budovou Trump Tower kvôli komentárom vtedajšieho prezidentského kandidáta, že mexickí prisťahovalci sú zločinci a násilníci.

"Prinášajú drogy, prinášajú zločin, sú násilníci," povedal Trump v prejave 16. júna, v ktorom oznámil svoju kandidatúru. Trumpov hovorca Taylor Budowich na žiadosť o komentár k vývoju kauzy bezprostredne nereagoval.

Niekoľko súdnych sporov

Trump čelí niekoľkým občianskym súdnym sporom, ktoré súvisia s jeho správaním sa a konaním pred nástupom do prezidentského úradu a počas neho. Začiatkom októbra dal sudca štátu New York Trumpovi lehotu do 23. decembra, aby sa dostavil na vypočutie v kauze žaloby za ohováranie, ktorú podala Summer Zervosová, niekdajšia účastníčka Trumpovej televíznej reality šou The Apprentice.

Zervosová prišla v roku 2016, počas predvolebnej kampane, s tvrdením, že Trump ju v roku 2007 bez jej dovolenia bozkával a obchytkával. Zervosová síce Trumpa zažalovala v januári 2017, ale prípad zostával nedoriešený, pretože Trump tvrdil, že úradujúceho prezidenta nemožno žalovať.

Táto kauza sa tak začala riešiť až vtedy, keď demokratický kandidát Joe Biden v roku 2020 vyhral prezidentské voľby, vďaka čomu sa Trump stal súkromnou osobou, čo svojím rozhodnutím z marca potvrdil aj najvyšší súd v New Yorku. Trumpova právnička v tomto prípade, Alina Habbaová, odmietla Zervosovej obvinenia a označila žalobu za neopodstatnenú.