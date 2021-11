New York má nového starostu! Jedno z najväčších miest na svete povedie TENTO muž

Novozvolený starosta New Yorku Eric Adams

Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Franklin II

NEW YORK - V utorkových voľbách starostu v najľudnatejšom americkom meste New York podľa očakávaní zvíťazil demokratický kandidát Eric Adams, ktorý s veľkým náskokom porazil republikánskeho súpera Curtisa Sliwu. Vyplýva to z prognóz amerických médií, ktoré už krátko po zatvorení volebných miestností zverejnili viaceré americké médiá, informovala agentúra AP.