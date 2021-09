FOTO Bojovníci Talibanu sa vozia na šliapadlách po jazere: Ženy však ďalej obmedzujú

Zábery zverejnené na sociálnych sieťach novinárom a filmárom Jakeom Hanrahanom zachytávajú militantov, ako sa vozia na farebných plavidlách v tvare labutí na jednom z jazier v Národnom parku Bande Amír. Park tvorí séria šiestich jazier s vodou tmavomodrej farby v pohorí Hindúkuš v strednom Afganistane a nachádza sa približne 75 kilometrov od mesta Bámiján.

The Taliban go pedal-boating to clean up their image while ordering all the women who work for the city of Kabul to stay home pic.twitter.com/W67jioslXc