Žena na smrteľnom lôžku: Na sociálnu sieť nahrala posledný dojímavý odkaz, ľutuje, že sa nezaočkovala skôr!

JACKSONVILLE - Každý jeden deň sa môžeme presvedčiť, že pandémia naše životy poriadne skľučuje a berie si ich. Je tu však vakcína, ktorí niektorí ľudia z rôznych, nezdravotných dôvodov stále odmietajú a niektorým sa to stane osudným. Sú aj takí, ktorí v posledných sekundách života menia názor, no sú už zväčša na smrteľnom lôžku, kde si uvedomia, že pochybili. Podobným je aj prípad jednej ženy z amerického Jacksonvillu, ktorá na sociálnu sieť nahrala posledné video, kde oľutovala, že tak dlho čakala.

Len 31-ročná a už nebohá Megan Alexandra Blankenbillerová hneď v úvode hovorí, že nepatrí k antivaxerom, no apeluje aj na nich. Za jej života bola pritom aktívnou používateľkou a prispievateľkou na sociálnu siet TikTok, kde nahrala aj tento svoj posledný odkaz. Na prípad upozornil portál Independent.

"Nezostáva mi už veľa síl rozprávať, takže sa to pokúsim urýchliť. Nedala som sa zaočkovať. Nie som antivaxerka. Pridlho som čakala a bála som sa. Chcela som si urobiť prieskum. Chcela som, aby sme to s mojou rodinou urobili naraz. Naozaj si myslím, že to bola chyba. Nemala som čakať," tvrdí vo videu dnes už nebohá žena, ktorá skonala v príliš mladom veku.

Odkaz pre ostatných

Na poslednom videu vyzvala aj ostatných nezaočkovaných ľudí, aby s tým neváhali. "Myslím, že aj ak ste presvedčení len na 70 %, že chcete vakcínu, choďte sa dať zaočkovať. Nečakajte a choďte si pre ňu, pretože, ak sa zaočkujete, je pravdepodobné, že neskončíte v nemocnici ako ja," pokračuje Blankenbillerová vo videu, ktoré zverejnila ešte 15. augusta. Do deviatich dní však zomrela.

Len 31-ročná Američanka Megan Alexandra Blankenbiller Zdroj: TikTok/atasteofalex

Správu o úmrtí Megan potvrdila na sociálnej sieti Facebook jej vlastná sestra Rachel. "Jej posledné video ukázalo, kým naozaj bola. Bola nesebecká, ten typ osoby, ktorá využila svoje posledné dni na to, aby pomohla ostatným," uviedla Rachel.