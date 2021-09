Nigéria čelí jednému z najväčších výskytov nákazy cholerou

LAGOS - Nigéria v súčasnosti čelí jednému z najväčších výskytov nákazy cholerou za posledné roky. V tejto africkej krajine už tento rok zahynulo viac ako 2300 ľudí, u ktorých mali podozrenie, že by mohli byť cholerou infikovaní, informovala agentúra AFP.

Počas tohotoročného prepuknutia nákazy cholerou zaznamenali v tejto súvislosti v Nigérii vyššiu mieru úmrtnosti ako za predošlé štyri roky. Túto skutočnosť ešte zhoršuje to, že pandémia koronavírusu je pre tamojšiu vládu v súčastnosti väčšou prioritou ako cholera. Nigéria totiž čelí nárastu prípadov koronavírusového variantu delta, pričom zaočkovaných je tam menej ako jedno percento populácie.

Zdroj: SITA/AP Photo/Sunday Alamba, File

Podľa Nigérijského centra pre kontrolu chorôb zaznamenali do 5. septembra v 25 z 36 nigérijských štátov najmenej 69.925 prípadov podozrenia z nákazy cholerou. Najviac zasiahnutou skupinou sú pritom deti vo veku od päť do 14 rokov. V súvislosti s podozrením na choleru evidujú najmenej 2323 úmrtí. Avšak existujú obavy, že počet úmrtí by mohol byť ešte vyšší, kedže mnohé prípady sa zrejme vyskytli aj v odľahlejších oblastiach krajiny.

Miera úmrtnosti pri nákaze cholerou predstavuje 3,3 percenta, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s mierou úmrtnosti pri nákaze koronavírusom, ktorá je v Nigérii na hodnote 1,3 percenta. Cholera sa v Nigérii, najľudnatejšej krajine Afriky, vyskytuje sezóne, kedže prístup k bezpečným zásobám pitnej vody má len 14 percent z viac ako 200 miliónov obyvateľov. V Nigérii sa okrem toho pravidelne vyskytujú aj ohniská nákazy žltou zimnicou, horúčkou Lassa, osýpok a iných infekčných chorôb, píše AP.