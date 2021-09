Strašidelné ZÁBERY: Tragédia v Rusku! Po výbuchu plynu sa zrútila časť bytovky, hlásia mŕtvych

"Došlo k výbuchu plynu, ktorý spôsobil čiastočný kolaps bytov na druhom a treťom poschodí budovy," uviedol zdroj z prostredia záchranárov. Iné zdroje pre TASS uviedli, že v dôsledku výbuchu sa čiastočne zrútili štyri poschodia.

Ďalší zdroj uviedol, že záchranári začali pátrať po ľuďoch pod troskami. "Informácie o obetiach sa overujú, pod troskami sa môžu nachádzať ľudia," uviedol zdroj. Podľa hovorcu ruského ministerstva pre mimoriadne situácie bolo pri výbuchu poškodených päť bytov.

The #aftermath of natural gas #explosion in Noginsk city near #Moscow, Russia. Officials say 4 people are injured and there can be more under the rubble#disaster #catastrophe pic.twitter.com/94zlz4lBYu