AKTUÁLNE Masaker v Kábule: Bombové útoky Islamského štátu! Vyše 100 mŕtvych, medzi nimi vojaci USA

K útokom sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS). Afganské hnutie Taliban uviedlo, že pri útokoch zahynulo najmenej 28 jeho členov. "Stratili sme viac ľudí ako Američania," poznamenal nemenovaný predstaviteľ Talibanu.

Zdroj: SITA/AP/Khwaja Tawfiq Sediqi

Podľa afganských úradov si útoky vyžiadali približne 150 zranených. Americké ministerstvo obrany okrem mŕtvych potvrdilo 18 zranených vojakov.

Islamský štát podľa agentúry Reuters uviedol, že jeden z jeho samovražedných atentátnikov sa zameral na "prekladateľov a spolupracovníkov americkej armády".

Americký prezident USA Joe Biden vo štvrtok oznámil, že nariadil vojenským veliteľom vypracovať operačné plány na útoky na vedenie, majetok a zariadenia teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Jeho slová zazneli v Bielom dome niekoľko hodín po bombových útokoch v blízkosti letiska v afganskej metropole Kábul.

"Tí, ktorí vykonali tento útok, ako aj ktokoľvek iný, kto želá Amerike ujmu, vedzte: Neodpustíme. Nezabudneme. Budeme vás prenasledovať a prinútime vás zaplatiť."

Podľa svetových agentúr zahynulo pri samovražedných bombových útokoch pri letisku Hámida Karzaja aj približne 90 afganských civilistov a 150 ďalších utrpelo zranenia. K útokom sa prihlásil IS. Afganské militantné hnutie Taliban, ktoré nedávno obsadilo krajinu, tieto útoky odsúdilo.

Zdroj: SITA/AP/Khwaja Tawfiq Sediqi

Biden vyhlásil, že "odpovieme silou a precízne - v čase, na mieste a spôsobom, ktorý si sami zvolíme". Podľa televízie CNN však odmietol poskytnúť podrobnosti o načasovaní akcie. "Títo teroristi z IS nevyhrajú. Zachránime Američanov. Dostaneme našich afganských spojencov von. Naša misia bude pokračovať. Amerika sa nenechá zastrašiť," zdôraznil Biden.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.