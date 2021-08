AKTUÁLNE Ďalší silný výbuch v Kábule! Dom neďaleko letiska zasiahla raketa, hlásia obete

Agentúra TASS uviedla, že explóziu spôsobil úder rakety, ktorý si vyžiadal dvoch mŕtvych a troch zranených. Agentúra AP s odvolaním sa na šéfa afganskej polície napísala, že raketa zabila jedno dieťa.

Aktualizované 16:06 Správy o novom výbuchu v Kábule sa dnes objavili tiež na twitteri. Niektorí ľudia zdieľali zábery, na ktorých je vidieť veľký oblak čierneho dymu. Dva miestne novinári podľa agentúry DPA uviedli, že súkromný dom v blízkosti letiska zasiahla raketa. Šéf afganskej polície agentúre AP povedal, že raketa zasiahla štvrť severozápadne od kábulského letiska.

USA pred útokom varovali

Spojené štáty v noci na dnes varovali, že u kábulského letiska hrozí ďalší teroristický útok. Západné krajiny na letisku ukončujú evakuačné operácie, ktoré sa začali po nástupe islamského hnutia Taliban k moci v polovici augusta.

JUST IN - Explosion rocks #Kabul. The blast hit a residential building west of the airport. Cause unclear.pic.twitter.com/vzh7T651KM — Disclose.tv (@disclosetv) August 29, 2021

Do bezpečia sa dopravujú hlavne cudzinci a ich afganskí spolupracovníci. Ku štvrtkovému atentátu sa prihlásila teroristická organizácia Daeš-Chorásánu, ktorá je nepriateľom Západu aj Talibanu.

Explosions in Kabul: our colleagues are saying there has apparently been a rocket attack near a road leading to Kabul airport.



We’ve been told about several rocket blasts, but can’t confirm this yet pic.twitter.com/ySfvDi6Ai5 — Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) August 29, 2021

As per the latest reports multiple rockets fired towards #Kabul airport,one of them fell on near by residential building.

It will again jeopardise evacuation process ! pic.twitter.com/pw872FyP0a — Major Surendra Poonia (@MajorPoonia) August 29, 2021