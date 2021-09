VIDEO V Pásme Gazy to opäť vrie: Zápalné balóny, Izrael odpovedal tvrdými náletmi

Izraelská armáda obvinila z vypúšťania balónov Hamas a uviedla, že svoje útoky mierila na objekty, ktoré patria tejto militatnej skupine ovládajúcej pásmo Gazy. "Počas noci stíhačky Izraelských obranných síl (IDF) vykonali nálety na továreň na výrobu rakiet Hamasu a na vojenský objekt v meste Chán Júnis. Nálety boli odpoveďou na vypúšťanie zápalných balónov na územie Izraelu Hamasom," píše sa vo vyhlásení izraelskej armády.

Podľa očitých svedkov IDF tiež spustila delostreleckú paľbu na severnú oblasť pásma Gazy. Podľa zdrojov z oblasti zdravotníctva v pásme Gazy pri náletoch neprišiel nikto o život, uvádza AFP. Už skôr v pondelok izraelská armáda informovala, že zápalné balóny spôsobili v buši v blízkosti pásma Gazy niekoľko požiarov.

Palestinian terrorists in the Gaza strip set fires using incendiary balloons to Israeli land near the border as the Israelis celebrated their New Year. pic.twitter.com/6ttG0ezV5f