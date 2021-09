Fiasko hneď pri štarte predvolebnej kampane! VIDEO Babiš zažil nočnú moru, syn ho ponížil pred národom

PRAHA - Už to bude len mesiac, a Česko sa dočká svojich ďalších volieb do parlamentu, v ktorých o vedenie bojuje aj doteraz vládne hnutie ANO českého premiéra Andreja Babiša. Tomu sa však v týchto dňoch stala veľmi nemilá vec, ktorá mu zrejme kampaň skomplikuje a tiež mu priťaží na duši. Nakričať naňho totiž prišiel jeho vlastný syn a akoby toho nebolo málo, všetko si zaznamenala aj celá prítomná verejnosť!

Všetko sa to odohralo na predstavení volebnej kampane hnutia ANO, kde sa objavil aj Babišov syn Andrej Babiš junior. Ten svojmu otcovi nič nedaroval. S iróniou v hlase mu poprial "veľa šťastia v kampani a oblbovania ľudí". Medzi premiérem Babišom a jeho vlastným synom pritom museli stáť ochrankári premiéra, ktorí sa na celú situáciu len nečinne prizerali, kým Babiš junior neodišiel.

Všetko je dokonca zaznamenané na videu:

Andrej Babiš jr. si právě přišel promluvit se svým otcem. pic.twitter.com/t0llUwrVyX — Jan Novotny (@JanNovotny) September 2, 2021

Ako sa cítiš? Prečo si mi ublížil? Pýtal sa otca mladší Babiš

"Ako sa cítiš, otec, keď ma vidíš? Prečo si mi ublížil? Aj s tým Protopopovom (jeho asistent, pozn. red.)? Budem sa brániť a bojovať. Urobím to nielen za seba, ale aj za ostatných ľudí okolo mňa. Dnes máš narodeniny, som naštvaný, ale informácie, že som psychicky v poriadku... to by mala byť najlepšia věc, ktorú by si mal na svoje narodeniny," povedal pod portálom CNN Prima News Babiš junior.

Velmi emotivní chvíle konce představení kampaně ANO. Z ničeho nic se objevil Babiš mladší a svému otci řekl slova, která @Aktualnecz zachytilo na tomto videu. pic.twitter.com/Sp2dg2UINd — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 2, 2021

"Maj sa, see you again, ale na diaľku, budeš ma vidieť v médiách," dodal ešte na záver Babišov syn.