Afganské ženy vyšli do ulíc: Dožadovali sa vzdelania, práce a bezpečia

"Je naším právom mať vzdelanie, prácu a bezpečie," skandovala skupina približne 50 žien, ktoré s transparentami vyšli do ulíc. "Sme tu, aby sme sa dožadovali našich práv," uviedla jedna z demonštrantiek pre AFP. Počas predchádzajúcej vlády hnutia Taliban v Afganistane, ktorá trvala do príchodu amerických vojakov v roku 2001, mala väčšina žien v krajine zakázané vzdelávať sa a pracovať. Ženy museli na verejnosti nosiť burku a z domu mohli odísť iba v sprievode muža. Protesty žien boli v tom čase nemysliteľné.

Herát je však mesto, ktoré sa nachádza na pradávnej hodvábnej ceste v blízkosti hraníc s Iránom. Toto kozmopolitné mesto sa teda do značnej mieri líši od konzervatívneho stredu krajiny, vysvetľuje AFP. Avšak v tomto meste už niektoré ženy nosia na verejnosti burku. Taliban ovládol Afganistan 15. augusta po tom, ako sa zmocnil hlavného mesta Kábul. V súčasnosti hnutie rokuje o zostavení novej vlády. Už skôr uviedlo, že jej súčasťou by mali byť aj ženy. Demonštrantky však upozornili na to, že na stretnutiach Talibanu sa žiadne ženy nenachádzajú.

Hnutie prisľúbilo, že tentokrát zavedie menej prísne pravidlá a ženám dovolí pracovať, avšak iba v rámci islamského práva šaría. Mnohí sú však skeptickí ohľadom toho, či Taliban skutočne zmenil svoj postoj k ženám, alebo ide iba o krátkodobé úsilie, aby hnutie dosiahlo uznanie od medzinárodného spoločenstva, píše AFP.

Turecko zvažuje ponuku Talibanu na spoluprácu pri obnove prevádzky letiska

Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu vo štvrtok uviedol, že jeho krajina "vyhodnocuje" návrhy afganského radikálneho hnutia Taliban a viacerých krajín týkajúce sa bezpečnej prevádzky letiska v Kábule. K jeho vyjadreniu prišlo niekoľko hodín po tom, čo Katar uviedol, že spolupracuje s Talibanom na opätovnom otvorení letiska v afganskom hlavnom meste, informovala agentúra AFP. Do rokovaní sa zapojilo aj Turecko, ktoré vyjadrilo znepokojenie nad tým, kto po stiahnutí amerických jednotiek zaistí bezpečnosť jeho pracovníkov v Kábule.

"Existuje ponuka od Talibanu a ďalších krajín na spoluprácu. Tieto návrhy zvažujeme," povedal Čavušoglu na spoločnej tlačovej konferencii so svojou holandskou rezortnou kolegyňou Sigrid Kaagovou. Katar a Turecko sú blízkymi regionálnymi spojencami, ktorí sa v posledných týždňoch ujali vedenia pri priamych rozhovoroch medzinárodného spoločenstva s Talibanom. Turecko o zabezpečení kábulského letiska pôvodne rokovalo s Washingtonom a Talibanom. Ankara však stiahla celý svoj kontingent viac ako 500 vojakov, keď sa v auguste bojovníci Talibanu blížili ku Kábulu.

Turecko odvtedy uvádza, že je pripravené poskytovať profesionálne a technické služby, ako je napríklad manipulácia s batožinou, v snahe obnoviť civilné lety. Taliban však ponuku Ankary ponechať tureckým vojakom zaistenie bezpečnosti letiska oficiálne odmietol. "Taliban dodnes tvrdí, že by chceli zaistiť bezpečnosť sami," povedal Čavušoglu s tým, hnutie by to malo zabezpečiť spôsobom, ktorý si získa dôveru medzinárodného spoločenstva. Dodal, že Turecko sa nebráni ani myšlienke, že by bezpečnosť kábulského letiska zaistili súkromné spoločnosti.