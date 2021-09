FOTO Protest za práva žien v Kábule: Taliban má vlastnú interpretáciu islamského práva, ženy nerešpektuje

Ako poznamenala stanica CNN, zhromaždenie bolo síce pomerne malé - na zverejnenom videu z protestu je vidieť len niekoľko desiatok demonštrantiek -, ale pre vládu Talibanu predstavovalo neobvyklú verejnú výzvu.

Ženy požadovali prístup k vzdelaniu, právo na návrat do práce a rolu pri riadení krajiny. Niesli pritom transparenty s nápismi ako "Sloboda je naša naším mottom. Sme na to hrdé". Taliban ovládol Afganistan 15. augusta po tom, ako sa zmocnil hlavného mesta Kábul. V súčasnosti hnutie rokuje o zostavení novej vlády. Už skôr uviedlo, že jej súčasťou by mali byť aj ženy.

Zdroj: SITA/AP Photo/Wali Sabawoon

Taliban už avizoval, že jeho vládnutie bude umiernenejšie ako v rokoch 1996-2001. Režim Talibanu bol a je známy vlastnou interpretáciou islamského práva a ponižujúcim zaobchádzaním so ženami, ktoré sa svojho času nesmeli vzdelávať ani voľne pohybovať na verejnosti. Po nedávnom ovládnutí Afganistanu však Taliban deklaroval, že jeho vláda bude "inkluzívnejšia".

Mnohí sú však skeptickí ohľadom toho, či Taliban skutočne zmenil svoj postoj k ženám, alebo ide iba o krátkodobé úsilie, aby hnutie dosiahlo uznanie od medzinárodného spoločenstva. Vo štvrtok malá skupina približne 50 žien protestovala v meste Herát na západe Afganistanu. "Je naším právom mať vzdelanie, prácu a bezpečie," skandovali v uliciach mesta.

