KORONAVÍRUS Nakazený muž (†58) veril, že ho zachráni vlastná imunita: O 9 dní prišiel drsný šok!

LONDÝN - Absolvent Cambridgeskej univerzity Leslie Lawrenson bagatelizoval svoje symptómy a divákom vo svojom videoblogu tvrdil, že koronavírusu sa netreba báť. Stalo sa to iba niekoľko dní predtým, ako si ochorenie vyžiadalo jeho život. Ťažký priebeh, kvôli ktorému skončila v nemocnici, mala aj jeho partnerka, ktorá prosí tých, ktorí odmietajú vakcínu, aby svoj postoj ešte prehodnotili. Jej rodina už takú možnosť nemá.

Právnik Leslie Lawrenson (58) zomrel podľa portálu DailyMail vo svojom dome v meste Bournemouth v Dorsete iba deväť dní po zverejnení záberov na Facebooku, v ktorých vysvetľoval, prečo sa „nemá čoho báť“. Netrpel predtým žiadnymi zdravotnými problémami a odmietol vakcínu, pretože veril, že ju nepotrebuje a dôveruje svojmu imunitnému systému.

Priebeh svojho ochorenia zaznamenal vo dvoch videách zverejnených na sociálnej sieti. Počas monológu prerušovaného kašľom opisoval svoje symptómy a svoj stav spočiatku zhodnotil tak, že to nie je nič horšie ako prechladnutie.

Zdroj: FB/Leslie Lawrenson

Hoci mal vysokú teplotu a bolesti, tvrdil, že sa nemá zle a že keď mu potvrdia, že má koronavírus, tak to „rád prijme“. Namiesto očkovania bude mať svoje protilátky a prirodzenú imunitu v krvi. „Ak mám Covid-19, toto zažije 99,9 % z nás. Netreba sa báť. Nie je potrebné prepadať panike. Dúfam, že to mám. Dúfam, že je to Covid. Radšej protilátky než očkovanie,“ nechal sa počuť. Aj keď sa jeho stav zhoršoval, stále si myslel, že mu nič zlé nehrozí.

„Včerajšia noc bola dosť strašná. Príznaky sa masívne stupňovali. Strávil som šesť hodín vo fetálnej polohe a snažil som sa potlačiť bolesť. Každá časť môjho tela bola zaplavená bolesťou. Nevedel som spať. Bola to agónia,“ uviedol napriek tomu, že mal aj problémy s dýchaním a povedal, že sa necíti byť v skutočnom nebezpečenstve. Zopakoval, že sú veci, ktoré musíme pretrpieť a musíme dôverovať svojmu imunitnému systému.

Amanda Mitchellová Zdroj: FB/Leslie Lawrenson

Leslie Lawrenson zomrel 2. júla. V posteli ho našiel mŕtveho jeho starší 19-ročný syn. V ten istý deň jeho taktiež nezaočkovanú partnerku Amandu Mitchellovú (56), trpiacu cukrovkou, museli previezť do nemocnice kvôli zápalu pľúc spôsobeného koronavírusom. „Cítim sa neuveriteľne hlúpo. Les zomrel zbytočne. Urobil hroznú chybu a zaplatil za to najvyššiu cenu,“ uviedla teraz, po svojom zotavení sa a dodala, že sa dá zaočkovať hneď, ako lekári uznajú, že je na to dostatočne spôsobilá.

Neurobte rovnakú chybu

„Lesliemu vymyli mozgy veci, ktoré videl na YouTube a na sociálnych sieťach. Hovoril, že omnoho viac ľudí zomrie na očkovanie, než na Covid,“ dodala pre SkyNews jeho nevlastná dcéra Carla (35), ktorá dodala, že nechce, aby niekto ďalší musel prežiť to, čo ich rodina. Dúfa, že aj tí, ktorí sa zdráhajú očkovať, svoj postoj k vakcíne ešte prehodnotia.