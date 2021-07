KORONAVÍRUS Muž sa vysmieval z vakcín na covid: Prišla krutá rana, skončil na lôžku a zakrátko zomrel!

Prípadu sa venovala aj zahraničná BBC. Harmon bol členom skupiny Hillsong, vysmieval sa z vakcín proti koronavírusu a čas si krátil aj tým, že vyrábal vtipy o tom, ako žiadnu vakcínu proti aktuálnej chorobe nedostal. "Mám 99 problémov, ale vakcína medzi nimi nie je,“ tvrdil ešte za života tento muž.

Three days before his death from COVID, Stephen Harmon tweeted, "If you don't have faith that God can heal me over your stupid ventilator then keep the Hell out of my ICU room, there's no room in here for fear or lack of faith!" https://t.co/IMQwyIHU6h