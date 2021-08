Hororová vražda v USA: Po výhre v lotérii! Muž zavraždil manželku (†31) aj dieťa (†1)

Žena a jej ročná dcéra sa stali obeťami hrôzostrašnej rozšírenej samovraždy ich manžela a otca. K tragédii došlo deväť mesiacov potom, čo žena vyhrala v lotérii dva milióny dolárov. Peniaze sa stali kontroverznou otázkou medzi týmto párom.

Ako v informoval britský The Sun, Tiffani Hillová (31), jej manžel John Donato (42) a ich dcéra Leanne (1) boli v piatok nájdení mŕtvi vo svojom dome v meste Calera v Oklahome. Podľa policajných správ John ich dve zastrelil a potom obrátil zbraň proti sebe.

Zdroj: GoFundMe

Tiffani a jej manžel John boli na mieste mŕtvi, ale ich dcéra Leanne bola stále nažive a bola prevezená záchrannou helikoptérou do nemocnice v Dallase. Napriek všetkému úsiliu lekárov svojim zraneniam podľahla. Informoval o tom spravodajský kanál KXII.

Výhra v lotérii viedla k hádkam

Na prípade vraždy je obzvlášť dôležitá skutočnosť, že Tiffani v novembri 2020 vyhrala v kalifornskej lotérii dva milióny dolárov so stieracím žrebom. Po výhre sa vydala za Johna, s ktorým už mala ďalšie tri deti. Rodina sa spolu presťahovala do Oklahomy.

Právna zástupkyňa rodiny Theresa McGeheeová pre KXII uviedla, že víťazstvo v lotérii sa pre tento pár rýchlo stalo špecifickou témou k hádkam. "Mohlo to vyvolať tento spor? Nikdy sa to nedozvieme. Ale viem, že medzi nimi niekedy boli konflikty," uviedol právnička.

Zdroj: GoFundMe

John bol čoraz násilnejší

Členovia Tiffaninej rodiny uviedli, že zosnulá chcela vzťah s Johnom ukončiť, pretože sa stal násilným. Sestra Tiffani, Jamie, povedala: „Bola taká milá a krásna osoba. Svoje deti veľmi milovala. Sotva z nich spustila zrak. Jej hlavným cieľom v tomto svete bolo pokúsiť sa niečo zmeniť.“ Rodina teraz dúfa, že osud Tiffani otvorí oči ďalším ženám, ktoré tiež trpia domácim násilím.

Zdroj: GoFundMe

Tiffani plánovala rozchod

Podľa právnej zástupkyne Theresy McGeheeovej plánovala Tiffani rozchod. „Tiffani sa pokúsila dohodnúť so svojou rodinou,“ povedala McGeheeová. „Zaujímalo by ma, či by to viedlo k inému výsledku, keby kontaktovala krízové ​​centrum.“ Dodala: „Existujú zdroje, ktoré ľudia nevyužívajú.“ Dúfa, že ostatné ženy si vypočujú príbeh Tiffani a začnú premýšľať. „To by som mohol byť ja, toto by som mohol byť ja a moje dieťa.“

Bola zriadená stránka GoFundMe, ktorá má rodine pomôcť pokryť náklady na pohreb.