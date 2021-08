KORONAVÍRUS Nespokojní Taliani vyšli do ulíc: Protestovali proti covidpasom a novým pravidlám

Na námestí Piazza del Popolo v centre Ríma sa zišlo viac ako 1000 ľudí, ktorí skandovali "Nechceme covidpasy!" a "Sloboda!". Tisíce ďalších vyšli do ulíc v Miláne, pričom niektorí z nich mali na sebe pripnutú Dávidovu hviezdu s nápisom "neočkovaný". V Neapole sa zišlo asi 100 antivaxerov, ktorí demonštrovali najmä proti očkovaniu detí a vykrikovali: "Ruky preč od detí" a "Hanba! Hanba!". Zelené pasy sú v Taliansku povinné od piatku a sú potrebné na vstup do kín, múzeí a kryté športoviská alebo na vstup do interiérov reštaurácií.

Zelený pas je papierový alebo digitálny certifikát, ktorý potvrdzuje, že jeho držiteľ dostal aspoň jednu dávku vakcíny, má aktuálny negatívny test, alebo v poslednom období prekonal ochorenie COVID-19. Od 1. septembra musia mať učitelia a vysokoškolskí študenti potvrdenie o imunite voči ochoreniu COVID-19. Učitelia bez tohto certifikátu nebudú môcť vykonávať svoju prácu a po piatich dňoch im bude pozastavené vyplácanie mzdy. Takéto zelené pasy budú povinné aj pre cestujúcich vo vlakoch, v diaľkových autobusoch, ale aj v leteckej a lodnej doprave.