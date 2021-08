VIDEO Nahnevaní antivaxeri chceli vtrhnúť do budovy BBC: Veľký trapas! Teraz sú ostatným na smiech

LONDÝN - Zmätení protestujúci proti očkovaniu v pondelok v Londýne chceli vtrhnúť do budovy, ktorú považovali za hlavné sídlo verejnoprávnej televízie BBC. Zrejme si neboli vedomí toho, že sa spoločnosť takmer pred desiatimi rokmi presťahovala. Vyrobili si tak celkom slušnú hanbu.

Niekoľko demonštrantov namiesto toho, aby sa zameralo na spravodajstvo BBC, ktoré považujú za zodpovedné za propagáciu vakcín proti Covid-19, chcelo získať prístup do budovy Television Center v západnom Londýne, ktorú si v súčasnosti prenajíma predovšetkým kanál ITV na natáčanie svojich denných relácií, ako sú Good Morning Britain, This Morning či Loose Woman. Informoval The Guardian.

BBC túto budovu opustila už v roku 2013. Priestory boli prerobené na súkromné byty a tri štúdia zostali na prenajímanie iným vysielateľom. Prevažná väčšina zamestnancov BBC so sídlom v Londýne sa presunula do niekoľko kilometrovej vzdialenej budovy Broadcasting House, kde je aj spravodajské oddelenie.

Spoluhostiteľka Loose Women Charlene Whiteová poďakovala bezpečnostnému tímu, ktorý držal demonštrantov mimo štúdia, zatiaľ čo sa na ITV v pondelok popoludní vysielala jej relácia. "Nie ste si istí, čo chcú demonštranti dosiahnuť, ale všetko, čo by našli, som ja, Jane, Nadia a Penny na Loose Women, ktoré hovorili o menopauze," povedala Whiteová.

BBC vyčítajú, že propaguje očkovanie

Stovky ľudí pred budovou štúdií skandovali „hanba vám“, pričom došlo k drobným potýčkam pred vchodom, ktorí strážili metropolitní policajti. Na miesto boli neskôr nasadené policajné posily a helikoptéra, zatiaľ čo menšia skupina demonštrantov potom pochodovala smerom k Broadcasting House v centre Londýna.

BBC sa musí vysporiadať s rastúcim počtom verbálnych a fyzických útokov na svojich novinárov zo strany protestujúcich proti lockdownu. Riaditeľka spravodajstva BBC Fran Unsworthová varovala, že obťažovanie jej novinárov je rastúci problém a vyzvala zamestnancov, aby sa poučili, ako sa vysporiadať s osobnými útokmi.

Medzi osobami vonku bol aj Piers Corbyn, brat bývalého lídra labouristickej strany Jeremyho, ktorého na zázname počuť, ako kričí "musíme obsadiť týchto bastardov“, zatiaľ čo ďalší jednotlivci na proteste označili médiá za „vírus“ a kritizovali spravodajstvo BBC za spôsob informovania o pandémii koronavírusu.