Nový prezident Iránu chce obnoviť jadrové rokovania: Začať by sa mohli už v septembri

Iránsky prezident Ebráhím Raísí

Zdroj: SITA/AP Photo/Vahid Salemi

BRUSEL - Irán pod vedením nového prezidenta Ebráhíma Raísího je pripravený pokračovať v tzv. jadrových rokovaniach so svetovými mocnosťami, ktoré by sa mohli obnoviť už začiatkom septembra. Uviedol to v sobotu nemenovaný predstaviteľ EÚ, ktorého citovala agentúra AFP.