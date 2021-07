SPOVEĎ Slováka v Taliansku: Cesta na dovolenku je takmer bez kontrol! Napriek futbalu to bolo mesto duchov

Od 9. júla sa na Slovensku menili pravidlá pre návrat do krajiny z dovoleniek. Zaočkovaní majú návrat domov oveľa jednoduchší ako tí, ktorí ešte zaočkovaní nie sú. Tí budú automaticky musieť nastúpiť do karantény a absolvovať PCR testovanie. Napriek prísnym pravidlám pre dovolenkárov vracajúcich sa zo zahraničia je cesta za oddychom oveľa jednoduchšia. No podmienky vstupu do niektorých dovolenkových destinácii sa menia doslova z hodiny na hodinu.

Cesta do Talianska bez zmeny

Do redakcie sa ozval čitateľ Peter, ktorý koncom minulého týždňa spolu s rodinou vycestoval do Talianska. Podľa jeho slov časť z nich išla kvôli malému dieťaťu letecky, zvyšok autom. „Keď sme odchádzali do Toskánska, po všetkých informáciách, ktoré boli zverejnené, sme mali dojem, že to bude veľká divočina čo sa týka hraníc, cesty či pobytu. Pravda je však úplne niekde inde,“ povedal Peter, ktorý sa s rodinou vybral do toskánskej Volterry. Ako uviedol, cesta z Rakúska do Talianska je rovnaká, ako pred covidom.

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Žiadne kontroly a poprianie šťastnej cesty

„Na slovensko-rakúskych hraniciach nás zastavili celkovo na päť minút, pozreli do auta a popriali nám šťastnú cestu. Na rakúsko-talianskych neboli vôbec žiadne. Plynulo sme prešli z jednej krajiny do druhej, bez kontrol, nikto nepotreboval dokumenty, testy, COVID-passy, proste nič,“ informoval Peter.

Ako dodal, na letisku v Budapešti, odkiaľ cestovala druhá časť partie, dokonca nevyžadovali ani rúška. Domáci ich nenosili vôbec, len turisti a dovolenkári. Taliani po pristátí vyžadovali od jeho rodiny len dokumenty k nahliadnutiu, ktoré im potom hneď vrátili.

Bez rúšok a stresu

Peter povedal, že dovolenka v Toskánsku nie je jeho prvá a zďaleka ani posledná. Pred vypuknutím koronakrízy sem s rodinou chodili každý rok. A podľa jeho slov sa ani vzhľadom na zúriacu pandémiu a fakt, že Taliani na tom v prvej vlne boli ako jedna z najhorších krajín, vôbec nič nezmenilo. Dokonca aj rúška majú vyžadovať len pri návšteve oficiálnych inštitúcií, ako sú banky, turistické centrá, pošty a podobne. V baroch, reštauráciách a hoteloch ich nevyžadujú.

„Špecifická situácia je v obchodoch, kde ich musí mať každý. Ak ich nejaký turista nemá, predavačky ho s úsmevom usmernia, nech si rúško nasadí. Riešia to bez vyhrážok a nadávok. Dovolenkári sú tu vítaní a majú dvere otvorené. Téma Covid tu je tabu,“ dodal Peter, podľa ktorého je v súčasnosti témou číslo jedna futbal a iné športové udalosti.

Oslavy v Ríme po isku titulu futbalových majstrov Európy pre Talianov. Zdroj: TASR / AP

"La Bella Italia"

Peter prišiel do Talianska v čase, kedy sa začali veľké prípravy na finále európskeho šampionátu vo futbale medzi Talianskom a Anglickom. Situácia v krajine však bola údajne mimoriadne zaujímavá. „Oni to majú zavedené úplne opačne ako my. Nechodia fandiť do fanzón či do krčiem a podnikov, ale, naopak, všetko pozatvárajú. Turistická sezóna-neturistická sezóna, v deň finále pred deviatou všetko zatvorili – bary, reštaurácie, pizzerie, dokonca aj benzínky. Povedali, že teraz majú dve hodiny siestu a idú pozerať futbal. Volterra, kde dovolenkujeme, pripomínala mesto duchov,“ priblížil Peter, ktorý rovnako, ako domáci, fandil Talianom.

A keď o polnoci vyhrali a stali sa majstami Európy, mesto ožilo a všetci išli do ulíc oslavovať a „žili“ až do skorého rána. Nasledujúci deň tak aj vyzeral – v práci a v uliciach boli len tí, ktorí neoslavovali. „Tá atmosféra bola neopísateľná. Taliani titul prežívali ako narodenie syna alebo ukončenie školy. Každý bol s každým kamarát, alkohol tiekol potokom, spievalo sa, futbalisti sú teraz pre nich absolútni bohovia. Podľa domácich budú oslavy trvať minimálne mesiac, rovnako ako v roku 2006, kedy sa stali majstrami sveta,“ ozrejmil čitateľ na záver.

Zdroj: TASR / AP