Žena nakrútila video, ako hrdo porušuje nariadenia: V dopravnom spoji sa spustila hádka, odmietla si nasadiť rúško!

PREŠOV - Na to, čo sa odohralo v jednom zo spojov MHD na východnom Slovensku len ťažko hľadať slová. V autobuse sa strhla hádka práve pre pandemické opatrenia, s ktorými súvisí aj zahalenie dýchacích ciest v interiéri, ktorým je aj tento dopravný prostriedok. Jedna z pasažierok si totiž odmietla toto rúško nasadiť a cestovala tak "naostro", pričom jej nedodržiavanie opatrenia vyčítali viacerí spolucestujúci, niektorí aj expresívne.

Žena začala celú napätú situáciu nahrávať na mobil po tom, ako sa jej viacerí cestujúci pýtali, prečo si nenasadí rúško. "Tak sa rozprávajte doma. Kto vám dáva právo kričať, ja som s vami húsky nepásla," odpovedá istému pánovi žena, ktorá si celý incident v autobuse natáčala. Ten jej po niekoľkých pokusoch už pomerne expresívne dával najavo, aby si rúško nasadila. "Teba je h*vno po tom, či ja na teba kričím," odvetil jej pán.

Situácia sa vyhrotila, nastúpili expresívne slová

Na jeho stranu sa ale pridávali ďalší cestujúci, ktorí od kamerujúcej ženy žiadali, aby opatrenia začala dodržiavať "Trošku ohľad by ste mohli brať aj na nás starších. Myslíte si, že nám sa v tom dobre dýcha?" pýtala sa ženy jedna staršia pani v dopravnom spoji. "Pani, ja sa cítim zdravá. Nič neprenášam, ja chorá nie som, žiadny vírus tu nie je. Už to pochopte, že tu žiadna pandémia nie je, nemám to ani v zákone," odpovedá vo veľkom žena z videa ostatným pasažierom v čase, keď na sile naberá tretia vlna poháňaná delta variantom. "Keď vám zomrie príbuzný, potom budete inak rozprávať," odpovedá kamerujúcej žene staršia pani.

Neskôr už viacerým cestujúcim došla trpezlivosť až do tej miery, že nastúpili tvrdšie slová a zvýšený tón. "Aké plány? Vy tu teraz nemáte čo robiť!" hovorí pani na videu jeden z cestujúcich. "Máte mať rúško v autobuse!" opakoval cestujúci pán žene. "To je debil toto! Buď ticho, ty krava!" nevydržal to oprotisediaci pán na videu.

Video bolo však neskôr samotnou aktérkou zo sociálnej siete zmazané.

Ja sa nikomu prispôsobovať nebudem, hovorí žena

"Bohužiaľ, ja sa nikomu prispôsobovať nebudem. Keď sa šofér bojí, je to jeho problém," odpovedala mimoriadne odvážne žena na videu, keď bola konfrontovaná s viacerými otázkami a aj tým, že sám vodič spoja MHD má nasadené rúško.

Situáciou sa už zaoberá aj policajná stránka o hoaxoch a podvodoch. "Tak tomuto sa povie gól do vlastnej bránky. Priznať sa k porušeniu mimoriadnych opatrení je jedna vec, ale ešte k tomu verejným spôsobom pre celé Slovensko, tak to už je osobitná kategória," píše stránka.

Ďakujú jej za spoluprácu

Polícia už pritom vyzvala svedkov z videa, aby prišli oznámiť tieto skutočnosti konkrétnemu úradu, pričom im autorka videa vraj iba uľahčila prácu, za čo jej ironicky poďakovali. "V súvislosti s touto udalosťou vyzývame svedkov konania autorky videa, aby celú skutočnosť oznámili miestne príslušnému regionálnemu Úradu verejného zdravotníctva, ktorý spracováva podnety verejnosti ex-post, teda po spáchaní priestupku. Keďže autorka na videu zaznamenala svedkov svojho konania, tí sa na videu môžu spoznať a spätne si uvedomiť, čoho sa stali svedkom - ďakujeme autorke videa za spoluprácu," píše stránka.