Tragédia v zábavnom parku: Matka zomrela po jazde na atrakcii, syn sedel vedľa nej

Niektorí ľudia veria, že keď sa vezú na horskej dráhe, ich srdce sa zastaví vzrušením - 47-ročná žena však skutočne zomrela na následky jazdy na takejto dráhe.

Začiatkom júna bola Jankovicová so svojím 17-ročným synom v zábavnom parku, v tento deň sa konal na „Deň matiek a synov“. Obrázky ukazujú, koľko zábavy mali dvaja - ale potom matke praskla tepna na hrudi. Tínedžer Gunnar Merker sa musel prizerať, ako záchranári odvážajú jeho matku do nemocnice, kde lekári nakoniec prehrali bitku o život 47-ročnej ženy.

Dawn Jankovic and her son were on a trip at Holiday World and Splashin’ Safari in Southern Indianahttps://t.co/8Zt65f8iay