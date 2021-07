Chorvátsko zažíva nápor: Nové podmienky zaskočili dovolenkárov! Na hraniciach sa čaká aj hodiny

ZÁHREB - V Chorvátsku so začiatkom tohtoročných prázdnin hustne doprava a na niektorých hraničných priechodoch pri vstupe do krajiny z Maďarska bolo dnes ráno potrebné čakať až dve hodiny. S možným zdržaním treba počítať aj kvôli epidemickým kontrolám. Upozorňuje na to na svojich internetových stránkach chorvátsky automotoklub HAK.

Podľa informácií chorvátskeho ministerstva vnútra museli vodiči čakať okolo dvoch hodín na priechodoch s Maďarskom Goričan I a Goričan II. Na hraniciach so Slovinskom bola najdlhšia čakacia doba pol druha hodiny na prechode Macelj-Gruškovje. Na prechodoch Rupa a Mursko Središće boli fronty na zhruba hodinu čakania, zatiaľ čo na prechodoch Pasjak a Bregana Naselje trvalo odbavenie najviac pol hodiny.

HAK upozorňuje aj na možné zápchy pri platení a pri príchode k niektorým letoviskám na jadranskom pobreží. Kolóny niekde vznikajú po dopravných nehodách. Napríklad kvôli havárii sa na diaľnici A1 medzi 24. a 29. kilometrom v smere na Dubrovník utvoril rad vozidiel dlhý okolo päť kilometrov. Hustejšia premávka je tiež na diaľničných obchvatoch okolo Záhrebu a Rijeky.

"Potvrdzujem, my sme si tú kolónu pred hodinou odstáli. Dôkladne kontrolujú doklady, reg. formulár aj očko certifikaty. Navyše je plná diaľnica, miestami stojace zápchy. A to sme vyrazili o pol šiestej ráno z BA. Príšerná cesta, už nech sme na mieste," napísala svoju skúsenosť vo facebookovej skupine o cestovaní Mirka.

Od 1. júla sa zmenili podmienky pre vstup do Chorvátska

Pre cestu do Chorvátska sa od štvrtka menia podmienky. Slováci môžu bezproblémovo vstúpiť do Chorvátska, ak budú mať platný Digitálny COVID preukaz Európskej únie. Vstup bude umožnený aj tým, ktorí preukaz nemajú, musia však predložiť negatívny test, potvrdenie o očkovaní či prekonaní ochorenia COVID-19. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webovej stránke.

Cestujúci bez Digitálneho COVID preukazu sa pri vstupe do Chorvátska musia preukázať buď negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín, alebo rýchlym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín od odobratia vzorky. Predložiť môžu aj potvrdenie nie staršie ako 210 dní od očkovania oboma dávkami vakcín Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V a Sinopharm alebo jednodávkovej vakcíny Johnson&Johnson, od ktorej podania uplynulo 14 dní.

Slováci sa pri vstupe môžu preukázať potvrdením o očkovaní prvou dávkou vakcíny od Pfizer/BioNTech, Moderna a Sputnik od 22. do 42. dňa prijatia vakcíny a od 22. do 84. dňa prijatia prvej dávky AstraZeneca. Pre vstup do Chorvátska bude platiť potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 a prijatia jednej dávky vakcíny do šiestich mesiacov od začiatku ochorenia.

"Ak antigénový test nebude mať viditeľného výrobcu a/alebo obchodný názov, nebude test prijatý ako dôveryhodný pre vstup do Chorvátskej republiky," upozorňuje MZVEZ s tým, že všetky potvrdenia musia byť v anglickej alebo chorvátskej verzii.

Kedy hrozí karanténa?

Slovák, ktorý nepredloží negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19, je povinný nastúpiť na desaťdňovú vlastnú karanténu. MZVEZ vysvetľuje, že izoláciu bude môcť ukončiť PCR alebo antigénovým testovaním v Chorvátsku a zaslaním skenu testu na e-mailovú adresu, ktorú obdrží na štátnej hranici pri vstupe do krajiny.

Rezort diplomacie poukazuje, že deti do 12 rokov cestujúce s rodičmi, ktorí majú osvedčenie o očkovaní, o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívny test, nemusia mať negatívny test alebo ísť do samoizolácie.

"Odporúčame pred cestou do Chorvátska vyplniť online formulár, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov/priechodu cez hranice. Ak nebudete mať vyplnený formulár, je potrebné rátať so zdržaním pri vstupe do Chorvátska," radí MZV.