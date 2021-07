FOTO Nával na chorvátskych hraniciach nepoľavuje: Pripravte sa na kolóny! Takto dopadli Slováci

BRATISLAVA/ZÁHREB - Ani včerajšie sprísnenie podmienok vstupu do Chorvátska neodradilo mnohých dovolenkárov od návštevy tejto obľúbenej destinácie. Nával spojený so začiatkom letných prázdnin ako aj s kontrolami na hraniciach prispel k tomu, že si turisti počkali v zápchach a cesta sa im o čosi predĺžila. Svoje skúsenosti pre Topky.sk opísali aj Slováci. Podľa informácií chorvátskeho automotoklubu HAK niekoľkohodinové čakanie na hraničných priechodoch bolo realitou aj dnes.

Od 1. júla sa Chorvátsko rozhodlo znovu zaviesť povinnosť pre prichádzajúcich občanov iných krajín preukázať sa na vstupe dokladmi o zaočkovaní, resp. o tom, že nie sú infikovaní koronavírusom. Pre vstup stačí aj digitálny covidový certifikát.

V kolónach skončili aj slovenskí dovolenkári

"My sme stáli na hraničnom prechode Goričan - Letenye skoro 3 a 1/2 hodiny, a to sme tam dorazili ráno pred 9-tou a prešli sme hranicu o 12:15 hod. Celkovo cesta z Trebišova do Zadaru nám trvala viac ako 14 hodín. So zdržaním sme rátali, ale nie až s takým. Pri Záhrebe to nebolo až také strašné," napísal Slavo.

Zdroj: Tip čitateľa/Martin K.

"Zo dňa na deň sme sa rozhodli ísť na predĺžený víkend do Chorvátska. Vyrazili sme ráno o 1:00 a uz o 4:00 sme boli na hraniciach Maďarska - Chorvátska. Plan cesty bol byť o 7.00 na Plitvických jazerách. Nakoniec sme sa dostali cez kontrolu o 8:15 po 4 hodinách čakania a za nami kolóna ďalších 1km +. Takže v každom prípade treba počítať so zdržaním viac ako 2 hodiny," opísal svoju včerajšiu skúsenosť Martin.

Zdroj: Tip čitateľa/Martin K.

Tomáš, ktorý taktiež včera absolvoval prechod maďarsko-chorvátskych hraníc, uviedol, že sa tam tvorili dlhé kolóny celý deň. "Čakali sme 2 hodiny, ale kontrola prebehla v pohode. Ukážete im príslušné doklady ohľadom Covid 19 (očkovanie, test, prekonanie choroby). Neboli žiadne problémy," dodal.

Zdroj: Tip čitateľa/Martin K.

"Včera sme prechádzali cez obed hraničným priechodom LETENYE - GORIČAN, kde nás zdržali necelé 4 hodiny. Od 11 - 15. Skontrolovali nám iba pasy, trvalo to 2 min," poslala nám dnes správu Janka z chorvátskeho Gradacu.

S kolónami treba rátať aj dnes

Chorvátsky automotoklub HAK, ktorý pravidelne zverejňuje na svojej stránke správy o dopravnej situácii v krajine, informoval, že čakacie lehoty v piatok o 09.19 h. na hraničných priechodoch s Maďarskom - Goričan a Goričan II - boli pre osobnú dopravu do 30 minút. Horšie to bolo na priechodoch so Slovinskom. V Macejli sa čakalo okolo dvoch hodín, v Cvetline hodinu.

Aktualizácia HAK o 9.19 h. Zdroj: HAK

Zábery z kamery na hraničnom priechode Macejl napovedajú, že situácia sa veľmi nezlepšila ani v podvečerných hodinách.

Zdroj: HAK

"Kvôli varovaniu pred horúčavami odporúčame každému, kto cestuje na veľké vzdialenosti, urobiť tak skoro ráno alebo neskôr večer a vyhnúť sa jazde a cestovaniu počas dňa, keď teploty dosiahnu maximum. Počas cesty by ste mali častejšie zastavovať a ochladzovať sa, piť dostatok tekutín a chladiace zariadenie vo vozidle používať s mierou. Nikdy nenechávajte deti alebo zvieratá v zaparkovanom vozidle. Ak sa počas jazdy necítite dobre, okamžite zastavte a vyhľadajte lekársku pomoc," radia motoristom odborníci.