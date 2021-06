Premiér Babiš hovorí o apokalypse! Počet obetí sa zvýšil

Doteraz boli informácie o jednom zosnulom, o ktorom v noci informoval riaditeľ hodonínskej nemocnice Antonín Tesařík. Zranenia utrpeli stovky ľudí. Podľa ministra vnútra Jana Hamáčka prebiehajú v postihnutých mestách záchranné práce, po ktorých bude nasledovať rekonštrukcia. Ministerstvo pre miestny rozvoj uvoľní na pomoc obciam s obnovou majetku 420 miliónov korún.

K štvrtkovým silným búrkam v okresoch Hodonín a Břeclav sa pridalo aj tornádo. V okrese Břeclav zničilo tretinu obce Hrušky, väčšina domov prišla o strechy. Do najpostihnutejších častí sa ľudia zatiaľ nedostanú. V Hodoníne zdemolovalo domov dôchodcov, kde žilo 141 väčšinou imobilných klientov, ktorých museli evakuovať.

Do obcí, ktoré najviac zasiahli silné búrky, dorazili v piatok mobilné tímy. Tie by mali začať vyplácať hotovosť ľuďom postihnutým prírodným živlom. Ide predovšetkým o obce Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky, kde podľa hovorkyne Úradu práce (UP) obyvatelia nájdu zástupcu ÚP v priestoroch tamojších obecných úradov. V Hodoníne sú špecialisti priamo na kontaktnom pracovisku tamojšieho úradu práce. Výška vyplatenej sumy, ktorej maximum je 57.900 korún, záleží od posúdenia a postihnutia konkrétneho žiadateľa.

Babiš označil sitáciu za apokalypsu

Český premiér Andrej Babiš (ANO) odletí v piatok o 12.00 h z Bruselu do Brna, aby na južnej Morave navštívil obce, ktoré vo štvrtok zasiahli silné búrky a tornádo. Vyčíňanie živlu označil za apokalypsu, informovala spravodajská televízia ČT24.

"My ako vláda urobíme všetko pre to, aby sme ľuďom pomohli, pretože je to skutočne apokalypsa, dvetisíc poškodených domov, musíme urobiť maximum," zdôraznil Babiš. V dôsledku štvrtkových silných búrok a vzniknutého tornáda v okresoch Hodonín a Břeclav v Juhomoravskom kraji zomreli najmenej štyria ľudia. Zranenia utrpeli stovky ľudí. V okrese Břeclav zničilo tornádo tretinu obce Hrušky.