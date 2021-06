NAJHORŠIA noc v živote! Vyčíňanie počasia zničilo tretinu obce: Niektorí ľudia sa do svojich domov nevrátia

Ostali z nich len obvodové múry bez okien a striech. Zničené strechy má väčšina domov, len 15 percent zostalo bez ujmy, povedal ČTK zástupca primátora obce Hrušky Marek Babisz. Miestni od rána pracujú na upratovaní, do najviac postihnutej časti sa ale nedostanú, musia počkať na kontrolu statika.

"Škody zatiaľ vôbec nedokážem odhadnúť, niektoré nehnuteľnosti sú na zbúranie. Keď vidím, ako to tu vyzerá, neviem, kedy sa život vráti do normálu. Nemáme strechu na základnej a materskej škole, chýba veža kostola. Sme zatiaľ bez elektriny a plynu. Najviac postihnuté časti prechádza statik a ľudia od energetiky a určujú, ktorý dom sa zdemoluje a ktorý je v poriadku, tam postupne púšťame občanov," poznamenal Babiš. Ako zistila spravodajkyňa ČTK na mieste, neustále vypadáva aj mobilný signál.

Vedenie obce je od skorého rána na úrade k dispozícii miestnym. Zástupca primátora dvíha jeden telefón za druhým, snaží sa zapisovať všetky požiadavky. Do toho prichádzajú miestni, mnohokrát so slzami v očiach. "Neviete, či si tu môžem nabiť telefón? Má prísť syn, potrebujem sa s ním spojiť," hovorí staršia žena, ktorej dom je v časti za kostolom, ktorú tornádo postihlo najviac. "Mám zmetený dom, žila som v ňom 36 rokov. Mám tam aj lieky a nemôžem tam," dodáva.

Zdroj: Profimedia.sk

Zdroj: Profimedia.sk

Zdroj: FB/HZS JMK

Do obce neustále prúdia hasičské a upratovacie vozidlá. Tie plnia predovšetkým opadané a rozbité tašky zo zničených striech. Kto nepracuje, baví sa so susedmi. "Mysleli sme si, že sme na tom zle, ale keď vidíme to vaše, dopadli sme ešte dobre," znie z jednej zo skupín. Z iného sa ozýva: "Aspoň, že sme prežili v zdraví."

Podľa Babiša sa v obci dvaja ľudia vážne zranili, päť stredne a 20 ľudí utrpelo ľahšie zranenia, napríklad sa porezali od skla. Pre tých, ktorí boli v Břeclavi v nemocnici, zabezpečila obec nocľah na tamojšom internáte. Ďalším pomohli susedia, ktorých domy tornádo nezničili. Niektorí odišli na noc k príbuzným do iných obcí.

Zdroj: FB/HZS JMK

Zdroj: Instagram L.M.