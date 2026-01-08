Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže voči 19-ročnému mužovi

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Polícia v Liptovskom Hrádku začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže, ktorej sa mal dopustiť 19-ročný muž. Za dva obdobné činy v predchádzajúcich 12 mesiacoch bol muž postihnutý v priestupkovom konaní. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Z predajne obchodného reťazca v Liptovskom Mikuláši mal 5. januára odcudziť kávu v hodnote 11,40 eura, pričom bol zadržaný pracovníkom SBS. „Muž bol obmedzený na osobnej slobode, bolo voči nemu vznesené obvinenie a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Prípad bol realizovaný v superrýchlom konaní,“ uviedla polícia.